Glade vindere af Årets Landdistriktsindsats fra Boeslunde Lokalråd. Fra venstre Leo Thonesen, Tina Dalsø Larsen, Brion Grønbæk, Mette Rygaard Hegelund, Jens Klint og Bjarne Lind Rasmussen. Jeppe Reitan fra rådet kunne ikke være til stede på grund af arbejde.

Lokalråd løb med pris ved konference

Ejerformer kommer til at fylde mere og mere ude på landet, hvor beboere i en landsby går sammen om for eksempel at opretholde en købmandshandel.

Det var en af de ting, som formanden for Landdistrikternes Fællesråd, Steffen Damsgaard, fortalte om i sit indlæg ved landdistriktskonferenen på Gerlev Idrætshøjskole. Her var godt 100 mødt frem, hvoraf en stor del kom fra de otte nominerede til Årets Landdistriktsindsats, som blev uddelt som sidste punkt.

Steffen Damsgaard kom i sit indlæg ind på alle de ting, som fællesrådet gør for at skabe bedre muligheder for at bo på landet. I form af kamp for bedre infrastruktur, arbejdspladser, uddannelser og lighed på sundhedsområdet.

Han lagde ikke mindst vægt på, at det gælder om at få lavet en udligningsreform, som kommer landområderne til gavn.

Det vil Landdistrikternes Fællesråd, der blandt andet har 56 kommuner som medlemmer, kæmpe meget for i den kommende tid, kunne han fortælle.

Der skal også kæmpes for en pulje til at gøre småveje bedre og mere trafiksikre, og så skal man fortsætte med at få sat færgetaksterne ned.

- Her må vi dog overveje, om vi ikke i sæsonen mere skal vægte, at der kommer nogle flere færgeafgange, sagde han.

Erhvervs- og arbejdsmarkedsdirektør Lone Wenzell fortalte i sit indlæg om den lokale erhvervsudvikling, at man har en ny ting i støbeskeen, som snart vil komme til behandling i miljø, plan og landdistriktsudvalget, hvis formand Jørgen Grüner (SF) i øvrigt bød velkommen til konferencen.

Det nye initiativ drejer sig om at opkøbe nogle huse i landsbyer, som så kan lejes ud i tre måneder til familier, der lige ønsker at finde ud af, om livet på landet også lige er noget for dem.

- Der er flere modeller til finansiering. For eksempel kommunal finansiering eller fælles finansiering i landsbyen, fortalte Lone Wenzell til Sjællandske.

De fremmødte fik god inspiration til, hvordan man kan få gang i noget erhvervsudvikling ude på landet.

Det sørgede repræsentanter for Farendløse Mosteri, Perlen på Omø, Nordøstfalsters Fremtidsforening, Dybkærgaard ved Kelstrup Strand og Egebjerg Landsbyvirksomhed for.

Ikke mindst sidstnævnte virksomhed, repræsenteret ved direktør Morten Hylleberg, gav mange inspiration.

Stor spænding var der om, hvem af de otte nominerede, der skulle vinde Årets Landdistriktsindsats. Bestående af 10.000 kroner, et træ til udplantning og en flot plade med årstal.

De nominerede var Dalmosegruppen, Omø Traktorbus, Musik ved Havnen i Bisserup, Stigsnæs Kystbatteri, Agersø Væft, Tårnborg Esport, Kunst og Kirker - og endelig vinderen, der blev Boeslunde Lokalråd.

Prisen blev overrakt af næstformand i miljø, plan og landdistriktsudvalget, Anne Bjergvang, der begrundede dommerkomiteens afgørelse med lokalrådets store engagement og evne til at involvere så mange forskellige aktører i arbejdet med at skabe udvikling i Boeslunde.

- Dommerkomiteen er også imponeret over de mange faciliteter I har skabt som bålhytte, shelter, skaterbane og udefitnessområde. Til glæde for jer der bor i Boeslunde, men også for andre målgrupper som cykelturister og vandrere. Et fremragende eksempel på, hvad man kan skabe i et landdistrikt gennem den brede involvering, lød det blandt andet i begrundelsen oplæst af Anne Bjergvang.

- Pengene skal nok gå til at lave endnu et shelter, så vi kan tage imod endnu større grupper, lød det fra Jens Klint fra lokalrådet, mens han sammen med de øvrige glædede sig over prisen.