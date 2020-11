Området for lokalplan 1230 (sort streg) er nu indskrænket væsentligt, så den fortsat tvangslukker skrotvirksomheden HJM, men nu freder både DLG og NNC, der i indsigelser også frygtede for deres fremtidige havneliv.

Lokalplan for tvangslukning af skrot-virksomhed ændret

Et nyt kapitel skal nu skrives i politikernes årelange tvangslukning af skrotvirksomheden HJM i inderhavnen. En lukning indledt helt tilbage i slutningen af 2018, men som her to år efter stadig ikke har lovgrundlaget i form af en vedtaget lokalplan på plads. Lidt på samme måde som aktuelt manglende lovgrundlag for at forlange samtlige mink i Danmark aflivet.

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen

For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske.

Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her.

Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement fra 279 kr. pr. måned.

Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort.

Vælg mellem

24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement

Allerede bruger - Log ind her