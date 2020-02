Det er her mellem Rema 1000 på Jordbærvej og støjvolden ud mod motorvejen, at der er planlagt et boligområde. Foto: Arne Svendsen

Lokalplan for boliger stoppes på grund af støjproblem

Slagelse - 17. februar 2020 kl. 06:12 Af Arne Svendsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

- Det er lige på kanten med hensyn til, hvilken støj der kan tillades i et boligområde. Derfor har vi udsat sagen.

Det siger Jørgen Grüner (SF), formand for kommunens udvalg for miljø- plan og landdistrikter. På det seneste møde i udvalget skulle man tage stilling til, om man skulle sende en lokalplan for etablering af 31 boliger på Jordbærvej i høring i otte uger.

Den plan blev dog standset på grund af støjproblemer på stedet, der ligger placeret mellem Rema 1000 på Byskovvej og støjvolden ud mod motorvejen.

Plan- og landdistriktsudvalget besluttede ellers tilbage i april 2019 at sætte gang i lokalplanlægningen for området. Hvilket Årstiderne Arkitekter har gjort ved at udarbejde en plan på vegne af selskabet Skovsø, Slagelse ApS, der er et selskab under Rema 1000 Holding.

Det er Rema 1000 Holding, der i sin tid købte hele arealet, som omfatter grunden til butikken og det planlagte boligområde.

Det fremgår af den udarbejdede lokalplan, at »for at imødekomme Miljøstyrelsens gældende grænseværdier for støj på udendørs opholdsarealer skal der opsættes 1,8 m høje støjhegn i alle boligskel på de sydlige sider af boligerne.

Jørgen Grüner mener, at man nøje skal overveje, om der skal bygges boliger på et sted, hvor der er så store støjproblemer.

- Det skal jo gerne være muligt for beboerne at opholde sig udendørs uden at blive generet for meget af støj, siger udvalgsformanden.

Det har ikke været muligt at få en kommentar fra Rema 1000 til sagen på grund af ferie.

Da det i 2019 blev vedtagt at sætte gang i lokalplanlægningen, fremgik det af dagsordenen, at man i forbindelse med lokalplanlægningen måtte se på støjen i forhold til Miljøstyrelsens grænseværdier.

I den nuværende sagsfremstilling nævnes støjproblemerne dog slet ikke.

Administrationen vurderer, at lokalplanen vil sikre en videreudvikling af boliger i Slagelses øst.

Det bemærkes også, at de 31 boliger i tæt lav eller åben lav bebyggelse vil være eftertragtede boligtyper.

I lokalplanforslaget indgår også, at afledning af regnvand skal ske til en sø på stedet.

Steen Olsen (S) kunne ikke anbefale at lokalplanen nyder fremme. Ikke kun på grund af støj, men også på grund af vandafledningsforhold.

