Lokalområde skal have gratis busser

Slagelse - 11. juni 2019 kl. 06:32 Af Per Vagnsø Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Buslinjerne 438 og 491, som Movia står for i dag, er på vej til at blive nedlagt og erstattet af busser, som Slagelse Kommune selv vil stå for driften af i Stillinge-området. Det skal være gratis at køre med kommunens egen borgerbus eller »Stillinge-bussen«, som den også omtales, og der bliver i første omgang tale om et et-årigt forsøg.

- Vi bruger næsten 100 millioner kroner på kollektiv trafik, og vi er ret sikre på, at vi ikke får nok for pengene, siger formanden for byrådets erhvervs- og teknikudvalg, Villum Christensen (LA).

- Der bliver tale om nye ruter og nye busser, som vi selv tager ansvaret for fra efteråret. Det passer fint, fordi vi alligevel skal forhandle nye kontrakter med Movia til efteråret, fortsætter han.

I et indlæg i Hejninge-Stillinge Lokalråds blad »2 Sogne« skriver kommunen, at den gennem borgerbussen som minimum vil prøve at yde den samme service som i dag for eksempelvis skolebørnene, og at forventningen er, at nyskabelsen kan tilgodese flere behov end de nuværende buslinjer.

Ifølge Villum Christensen er det ikke ensbetydende med, at bussen skal bestilles til de enkelte ture ligesom i det kendte Flextur-koncept.

Kommunen lægger op til et bredt samarbejde om, hvordan køreplanen skal skrues sammen. Både landsbyrådene og Stillinge Skole skal inddrages, og Villum Christensen erkender, at det bliver noget af en opgave at komme frem til en køreplan, som alle kan blive tilfredse med.

- Vi skal selvfølgelig ind at se på fordele og ulemper. Gamle og børn har forskellige behov, og køreplanen skal også hænge sammen med resten af kørslen, men det er ingen spareøvelse. Vi skal have mere ud af pengene. Det har aldrig rigtig været prøvet før, og det kan eventuelt udvides til et større område senere, siger han.

Formand for Hejninge-Stillinge Lokalråd, Kirsten Lambert, afventer foreløbig et informationsmøde 19. juni, før hun tør sige, om Stillinge-bussen er en god idé.