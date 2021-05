Se billedserie Lokale Oliver Bassøe smasher efter at makker Panagiotis Chatzis har hævet til ham. Duoen vandt i u18.

Send til din ven. X Artiklen: Lokale vindere ved beach-volleystævne Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Lokale vindere ved beach-volleystævne

Slagelse - 16. maj 2021 kl. 13:01 Kontakt redaktionen

sPublikum og spillerne holdte vejret, mens vejret holdt nogenlunde igennem Kristi himmelfartsdag, hvor Slagelse Kommune og VK Vestsjælland for første gang kunne byde velkommen som lokalarrangør for et ungdomsstævne på Volleyball Danmarks Pepsi Max Tour.

Det skyldes, at klubben ikke tidligere har gjort så meget ud af beachvolley, og at faciliteterne heller ikke har været til det. Men med en stor indsats i de seneste par måneder, har klubben intensiveret beachvolleytræningen, og samtidig brugt masser af energi på at få renoveret og udvidet beachvolleyområdet ved Slagelse Gymnasium.

28 hold fra Sjælland og Fyn deltog i beachsæsonens første ungdomsstævne, så der var førstepladser på spil på den nationale rangliste, som i sidste ende giver adgang til Ungdoms DM i august.

- Der blev leveret masser af flot spil dagen igennem, og ikke mindst var det fantastisk at opleve så mange unge hygge sig med sporten. Det er tydeligt, at de unge har savnet dette igennem en lang nedlukning med corona, så der var glade spillere, også da regnen undervejs begyndte at sile ned, fortæller Kim Buchwald, der er ansvarlig for beachvolley i VK Vestsjælland.

Topplaceringer

Det blev endda til topplaceringer for flere af de lokale hold. Til stor tilfredshed for Kim Buchwald.

- Det var så fedt at se, at det større fokus vi har lagt på beachvolley i den senere tid, allerede nu også kommer til udtryk i flotte resultater. Det er nyt indsatsområde i klubben. Blandt andet støtte fra STE-puljen under Slagelse Talent og Elite gør, at vi ved at kombinere indendørsvolley med beachvolley i højere grad kan skabe et helårstilbud til ungdomsspillere, så de kan konkurrere og træne hele året rundt, siger Kim Buchwald.

Han siger videre, at selvom indendørs volley og beachvolley af naturlige grunde minder om hinanden, så er der samtidig faktisk stor forskel i sportsgrenene.

- Så vi tror på, at det at kombinere dem giver mere komplette spillere på den lange bane, siger Kim Buchwald.

Sådan gik det

Spillere fra VK Vestsjælland vandt tre rækker. Nemlig herre u14 ved Frederik Kjellerup og Silas Juul, herre u18 ved Panagiotis Chatzis og Oliver Bassøe samt damer u16 ved Mille Bassøe og Mila Lyø. (Sidstnævnte spiller dog for Odense Beachvolley).

I herre U16 blev det til en andenplads til Viktor Oldenborg og Anders Birkholm

I herre u18 fik Peter Ellebæk en 3./4. plads sammen med Johan Christiansen fra Lyngby/Gladsaxe, mens Mathias Haldgaard fik en 5./6. plads sammen med William Knudsen fra VK Næstved.

I dame U18 blev det til en fjerdeplads til Maja Winther og Melisa Özata og en sjetteplads til Sasja Rosenby og Caroline Krogh-Friis.

arne