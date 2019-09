Se billedserie I vikingetiden drog de tapreste og mest robuste mænd østpå ad de store russiske vandveje. Torsdag drager ni vikingekrigere fra Trelleborg til Rusland for at deltage i kampsportsfestival, hvor også præsident Putin er inviteret.

Lokale vikinger skal kæmpe i Rusland

Slagelse - 11. september 2019

Et samarbejde med en række institutioner i Slagelse Kommune har gjort det muligt for ni gæve Trelleborg-vikinger at demonstrere deres vikingekampkunst på verdens første festival for kampsport i Rusland i perioden 13.-17. september.

Den usædvanlige mulighed er kommet i stand gennem den tidligere forstander for Gerlev Idrætshøjskole, Finn Berggren, der sidder i den internationale festivals arrangementskomite i Ulyanovsk, Rusland.

- På baggrund af min tidligere funktion som forstander har jeg et tæt samarbejde med TAFISA, der er verdens største organisation for »sport for alle« med hovedkontor i Frankfurt. TAFISA bad mig sidde som deres repræsentant i arrangementskomiteen, hvor der endvidere indgår det russiske sportsministerium og Idrætsforbund, det russiske forbund for Martial Arts (kampsport) og den lokale regering i provinsen Ulyanovsk, fortæller Finn Berggren.

Han oplyser, at der har været arbejdet med denne verdensfestival gennem et par år, men først for en måned siden fortalte han TAFISA om Trelleborgs vikinger og deres gamle traditionelle kampkunst.

Finn Berggren siger grinende, at bestyrelsen i TAFISA nok lyttede med større interesse til hans forslag om at bringe danske vikinger til Ulyanovsk end normalt, idet hele bestyrelsen blev optaget i Harald Blåtands Laug i 2015 under et besøg på Gerlev Idrætshøjskole. Resultatet af forhandlingerne blev, at arrangementskomiteen i Ulyanovsk gik med til at dække ophold og bespisning under hele festivalen for en gruppe på ni vikinger.

Med denne positive oplysning kontaktede Finn Berggren museumsdirektøren for Trelleborg, Anne-Christine Larsen, der klart kunne se de positive muligheder i at sende nutidige vikingekrigere med de samme højtudviklede kampteknikker, som vikingetidens krigere besad, afsted til Rusland.

De to initiativtagere tog derefter kontakt til Egons Rejsebureau, Slagelse Erhvervscenter, Business Slagelse, Visit Vestsjælland og Harald Blåtands Laug, som alle påtog sig at sponsere udgiften til flybilletterne.

Kampsportsmessen har et multikulturelt program med 1000 deltagere og over 50 forskellige kampsportsformer fra Europa, Asien, Oceanien, Afrika samt Nord og Sydamerika.

- Præsident Putin er blandt de inviterede, fortæller Finn Berggren.

Han tror på, at de danske vikingers deltagelse vil føre til, at kendskabet til Danmark og Trelleborg vil blive udbredt til en større kreds, som så måske kan blive interesseret i at komme på besøg. Hvilket vil være til gavn for lokalområdet.