Lokale skoleelever går i køkkenet for klimaet

Det handler om GoCook, Coops madprojekt for børn og unge, som har en mission om at skabe den første generation, der er bedre til at lave bæredygtig mad end deres forældre.

- Der er mange, der synes, det er svært at spise klimavenligt, men det behøver det slet ikke være. Vi vil gerne hjælpe børnene med at gøre en forskel for klimaet ved at tage de klassiske hverdagsretter og gøre dem tre til 20 gange bedre for klimaet. Vi har madmodige børn med til at udvikle retterne, så vi håber, at børn i hele landet er ligeså klar til at prøve nye smagsoplevelser, siger Bente Svane Nielsen, der er projektchef for GoCook, i en udsendt meddelelse om projektet.