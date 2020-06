Lokale rynker klar til rundtur i Danmark

- Vi vil jo gerne give rytterne muligheden for at køre, nu når turen til Paris blev aflyst. De har knoklet i mange måneder, trænet og samlet penge ind til børn med kritiske sygdomme, så det er dejligt, lyder det fra holdkaptajn Niels Urban, der vil mangle ti ryttere i forhold til den ellers planlagte tur til Frankrigs hovedstad.

Beslutningen er truffet i kølvandet på lempelsen af forsamlingsforbuddet, som giver holdet mulighed for at være sammen, uanset hvor de lander.

Ikke mindst over, at der er så mange, som fortsat brænder for en tur, men også over, at det lige er holdet på Vestsjælland, der som det eneste i landet planlægger »Danmark Rundt« i den gode sags tjeneste.