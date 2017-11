Se billedserie Michael Gram annoncerer, at han er helt færdig med politik. efter at valget faldt ud som det gjorde. Pressefoto

Lokale lister blev slået helt ud

Slagelse - 23. november 2017 kl. 06:04 Af Mette Kjær Nielsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

208 stemmer i alt til Fair Balances fire kandidater. 75 stemmer til Hans Prammann fra Brobyggerne og 22 til Frede Flemming Olsen fra Tværfaglig Lokalpolitisk Liste. Ingen af de lokale lister i Slagelse Kommune har været tilnærmelsesvist i nærheden af at blive valgt ind i Slagelse Kommunes nye byråd.

Læs også: Politikere siger stop efter ikke at være genvalgt

- Jeg havde selvfølgelig håbet på et bedre personligt valg, men jeg vidste godt på forhånd, at det ville blive meget svært, lyder det dagen derpå fra Hans Prammann, der stillede op for sin egen liste, Brobyggerne, for første gang.

- Det var lidt skuffende, men forventet, lyder reaktionen fra Michael Gram, der i løbet af seneste valgperiode har forladt Dansk Folkeparti for at stifte sit eget »Fair Balance«.

Samtidig med den umiddelbare skuffelse, har Michael Gram (FB) taget et stor beslutning:

- Jeg er færdig med politik. Jeg stopper helt. Jeg gider ikke mere, når man kan få et godt valg udelukkende på at svine andre til, siger Michael Gram, der dog lover fortsat at engagere sig i sit lokalområde Korsør.

- Jeg har været rimelig afklaret om den her beslutning på forhånd, siger Michael Gram.

Ej heller Hans Prammann har umiddelbart tænkt sig at fortsætte med politikken.

- Jeg synes, den måde, tingene er foregået på de sidste fire år her helt deprimerende, derfor følte jeg mig »tvunget« til at stille op, siger Hans Prammann og tilføjer:

- Det har været en kæmpe personlig rejse for mig, og selv om jeg ikke fik så mange stemmer, har jeg fået utroligt mange positive kommentarer, og det er jeg glad for.

Der blev i Slagelse Kommunes nye byråd heller ikke plads til Alternativet, hvis 616 stemmer overgik til Radikale Venstre igennem de to partiers lokale valgforbund. Ej heller Kristendemokraterne kom ind med 73 stemmer, og Det Konservative Folkeparti må endnu engang se sig selv uden for indflydelse med 967 stemmer. Da de konservative er i valgforbund med Fair Balance overgår lokallistens stemmer hertil, men end ikke de samlede 1175 stemmer rakte altså til et mandat.

Sidst men størst på stemmetal var Nye Borgerlige, der fik 1056 stemmer i Slagelse Kommune. Det er de stemmer, der har gjort det muligt for Liberal Alliance at holde fast i ét ud af to mandater - havde det ikke været for dette valgforbund, havde også Liberal Alliance været ude.

