Et udsnit af de 90 lærere, der deltog i kredsgeneralforsamlingen på Marievangsskolen. Privatfoto

Lokale lærere føler sig pressede

Slagelse - 15. marts 2018 kl. 07:33 Af Arne Svendsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Der var en del debat, da Slagelse Lærerkreds forleden holdt generalforsamling med 90 deltagende medlemmer på Marievangsskolen.

Ovenpå den mundtlige beretning fra kredsformand Per Toft Haugaard blev der især rejst kritik af lærernes manglende tid og ressourcer til at præstere en god undervisning og kommunens ansvar i den anledning. Deltagerne gav udtryk for, at der var mange kolleger, der følte sig pressede i deres dagligdag og arbejdede mere, end de blev betalt for.

På generalforsamlingen vedtog de fremmødte en udtalelse, som er sendt til byrådet og Børn og Unge udvalget.

Her hedder det, at lærerne ser tre store udfordringer for Slagelse Kommunes skolevæsen. Nemlig de mange besparelser på specialområdet, den manglende arbejdstidsaftale i Slagelse Kommune og skoleområdets stramme økonomi.

- Vi er bekymrede for den udvikling, vi oplever inden for specialundervisning, som rammer både alle vores elever med særlige behov, og deres klassekammerater på almenområdet, samt lærernes arbejdsmiljø. Slagelse Kommune pålægger behandlingsskoler at flytte elever ud til specialklasser - selvom eleverne stadigt har behov for mere omfattende behandling, elever fra specialklasser flyttes til almene klasser og enkeltintegerede elever mister deres støtte. Det vil få alvorlige konsekvenser for alle i folkeskolen, hvis ikke der tilføres midler til at løfte opgaven, skriver lærerne.

Per Toft Haugaard nævnte i sin beretning, at 360 graders analysen fra sidste forår tydeligt viste, at skolerne er økonomisk klemte i øjeblikket.

- I runde tal mangler der 24 mio. kr. for, at kommunen bruger det, de burde på skolevæsenet, sagde Per Toft Haugaard, der også beklagede, at andelen af ikke uddannede lærere i skolevæsenet er stigende og efterhånden oppe på 14 procent.