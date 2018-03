Den 19-årige kokkeelev Sebastian Holberg Svendsgaard fra Vemmelev og assistenten 17-årige Mathias Dyhr Rothmann fra Høng - begge fra Kokke- og tjenerskolen på ZBC i Slagelse - vandt i denne uge DM for kokkeelever i Herning. Privatfoto

Lokale kokkeelever triumferede ved DM

Slagelse - 22. marts 2018

Der skabes kokketalent af en helt særlig støbning på kokke- og tjenerskolen på ZBC Slagelse. Det vidner det seneste DM-resultat om. Mandag hjemtog skolen for tredje år i træk det danske mesterskab for kokkeelever. Det er i øvrigt kun halvanden måned efter, at det også blev til triumf for kokkeeleven Lasse Zacho Andersen ved DM i Skills.

Denne uges danske mesterskab kom i hus i Herning ved 19-årige Sebastian Holberg Svendsgaard fra Vemmelev og assistenten 17-årige Mathias Dyhr Rothmann fra Høng. Duoen triumferede i kamp mod ni andre hold, og skrev samtidig historie.

Det er første gang, at samme skole vinder DM tre år i træk.

En understregning af en målrettet satsning på erhvervsskolen, og en kulmination på flere måneders forberedelse for de to vindere og holdet omkring dem med træner Kristian Nissen Arlet i spidsen.

- Det betyder rigtigt meget det her. Nu har jeg fokuseret på det her så længe, og det var mit sidste DM, så det er en kæmpe forløsning, forklarer Sebastian Holberg Svendsgaard, der også var med til at hive guld hjem til ZBC sidste år. Den gang som assistent for Christian Wellendorf.

- Det er en holdsejr, men sidste år stod jeg lidt i skyggen af Christian, så sejren i år betyder endnu mere, siger det 19-årige kokketalent, der står i lære på Restaurant Babette i Vordingborg.

Sammen med Mathias Dyhr Rothmann, der står i lære på Restaurant Næs i Kalundborg, kreerede de på vejen mod sejren en treretters menu, hvor hovedretten var kendt på forhånd, mens den konkrete opgave for forret og dessert først blev givet dagen før konkurrencen. Eneste rettesnor var faste råvarer, der skulle indgå for alle hold. I forretten var det jomfruhummer og skærising, mens det var chokolade og marcipan for desserten. For hovedrettens vedkommende skulle indgå oksehøjreb tilberedt på ben.