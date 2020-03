Se billedserie Comwell Korsør er lukket mdilertidigt ned og et ukendt antal af hotellet ansatte skal fryres.

Lokale fyringer på Comwell-hoteller

Comwell fyrer 250 af deres 1200 medarbejdere. Comwell Korsør og Klarskovgaard rammes også. Hvor mange ønsker koncernen ikke at oplyse.

Slagelse - 25. marts 2020

Ansatte på de to Comwell-hoteller i Korsør rammes også af de 250 fyringer, som hotelkæden har varslet. Det bekræfter Simon Verheij over for Sjællandske. Han er Comwells PR & kommunikationsansvarlige

- Vores hoteller i Korsør går ikke uberørte hen, men vi kan ikke ikke sætte antal på de berørte medarbejdere i Korsør, fordi forhandlingerne om de varslede afskedigelser i de regionale arbejdsmarkedsråd først går i gang nu siger Simon Verheij.

Han tilføjer, at de varslede 250 afskedigelser rammer bredt over Comwells hoteller og stabsfunktioner, hvor i alt 1200 er beskæftiget.

I sidste uge meddelte koncernen, at den lukkede otte af dens 15 danske hoteller midlertidigt på grund af coronakirsen - herunder Comwell Korsør og Comwell Klarskovgaard.

- Regeringens udspil om lønkompensationen er god, men det er desværre ikke tilstrækkeligt for alle i vores branche, siger koncernchef, Peter Schelde.

- Som vi tidligere har meddelt, har denne situation ramt vores branche meget hårdt. Vi har mistet mere end 90% af omsætningen på mindre end 14 dage, og selvom vi er en stor og økonomisk velfunderet virksomhed og har gjort alt for at holde hånden under vores medarbejdere, så ser vi os nødsaget til at iværksætte afskedigelserne, siger Peter Schelde.

Hvor længe? Han tilføjer, at det specielt vanskeligt at forudsige længden af denne krise, hvorfor der skal handles proaktivt i forhold til at tilpasse omkostninger.

- Jeg håber, at vi på den anden side af coronakrisen, når situationen er på vej mod at blive normaliseret igen, kan byde de afskedigede medarbejdere velkommen tilbage, for det er dem, der er kernen i Comwell, siger Peter Schelde.

Comwell driver i alt 15 hoteller i Danmark og to hoteller i Sverige samt Centralværkstedet og Smedien i Aarhus. Desuden samarbejder koncernen med BC Hospitality Group om Comwell Conference Center Copenhagen. Koncernen er dansk og hovedsageligt ejet af Nic Christiansen Invest.