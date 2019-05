Tom Block (S) og Morten Dahlin (V) besøgte tirsdag - kort efter valgudskrivelsen - Landsgrav Friskole. Trods smil hos skoleleder Patrizia Guastella Lindstrøm er det ikke lutter begejstring, hun fyldes af, når hun tænker på Socialdemokratiets planer om en sænkning af tilskuddene. Foto: Carsten Lysdal

Lokale friskoler kan gå glip af 5,6 mio. kr.

Slagelse - 08. maj 2019

Valget til Folketinget er udskrevet. Således også i Slagelse, hvor lokale kandidater over en bred kam de næste uger vil debattere og vende uenigheder på daglig basis.

Hvad der eksempelvis skiller særligt Venstre og Socialdemokratiet, er tilskuddene og beregningsgrundlaget for samme, når talen falder på de frie grundskoler. Her lægger Socialdemokratiet op til at ville sænke den såkaldte koblingsprocent fra 76 til 71, hvilket også vækker krusninger internt i rød blok.

Ifølge skoleleder Patrizia Guastella Lindstrøm, Landsgrav Friskole, er politikerne da også velkomne til at droppe, hvad der for netop friskolen på Bagervej i Slagelse vil resultere i 658.680 færre tilskudskroner om året.

- Det gør det sværere at drive en friskole, hvor vi i forvejen ikke har flere penge pr. elev, end folkeskolen har. Vi kan blive presset til at hæve priserne, lyder det sågar fra friskolelederen.

I alt vil kommunens otte fri- og privatskoler i så fald gå glip af 5,628 millioner kroner hvert eneste år, hvilket vækker undren.

Ifølge Socialdemokratiets Slagelse-kandidat, Tom Block, skal en mulig, ønsket sænkning dog ses i lyset af, at man fra særligt den siddende regerings side har skåret i midler til folkeskolen.

- Når vi stadigvæk har en folkeskole, der har det svært, men hvor man alligevel skærer en milliard, mens man putter 800 millioner kroner hen i privatskoler, så må der altså gøres noget. Vi ser, at børn med udfordringer strander i folkeskolen, lyder argumentet fra Tom Block, som i udgangspunktet ikke mener, at friskolerne skal bøde, blot fordi de er friskoler.

- Men der er undersøgelser på, at man malker folkeskolen for ressourcestærke børn, og det skal være slut med sluse stærke elever hen i fri- og privatskoler, mener Tom Block.

Han mener eksempelvis, at friskoler bør løfte et større socialt ansvar, end de gør. Her kigger han dog primært uden for kommunens grænser.

Ifølge skoleleder Patrizia Guastella Lindstrøm falder Slagelses friskoler uden for kategorien af dem, der ikke løfter. Det kan ses på udsnittet af børn og forældre.

- Der er lige så stor spredning på elever i de frie skoler her i kommunen, som der er i folkeskolen, siger hun og påpeger i forhold til økonomien, at der ikke er meget at skære af.

I forvejen er ressourcerne knappe.

- Hele debatten kommer til at lyde, som om vi får langt mere, end vi er berettigede til. Men det er altså ikke korrekt, siger hun og nævner i den forbindelse, at hun selv har børn i folkeskolen.

Og her er hun ikke uenig i, at der er brug for en noget anderledes politisk tilgang, end der har været.

- Jeg kunne godt tænke mig, at Socialdemokratiet og Venstre tog et ansvar for det pres, man har lagt på folkeskolen. Der er en detailstyring, der er helt enorm, men det gør ikke, at jeg synes, vi skal miste penge, siger hun.