Lokale foreninger får store sponsorbeløb

Over 50.000 kroner til Vemmelev Fodbold, Boldklubben B73 og Stillinge IF, fordi sponsor giver 30 procent ekstra på grund af corona-situationen.

Slagelse - 01. august 2021 kl. 11:39

Der er store sponsorbeløb på vej til de lokale klubber Vemmelev Fodbold, Boldklubben B73 og Stillinge IF, der med foreningernes sponsoraftaler med energiselskabet OK kan se frem til ekstra støttekroner i klubkassen.

I en svær og udfordrende tid under corona giver OK endda 30 procent ekstra i sponsorstøtte til foreningerne, der i stedet for sponsorchecks på 38.986,24 kroner tilsammen nu kan se frem til hele 50.682,11 kroner.

Beløb, der naturligvis glæder Arne Olsen, der er fællesformand for de seks forskellige sportsgrene i Stillinge IF.

- Sponsorkronerne er et godt tilskud til vores økonomi og betyder, at vi kan investere i mere udstyr og uddannelse af ledere, som kommer foreningens medlemmer til gode. Vi har i den kommende efterårs- og vintersæson besluttet at nedsætte kontingentbeløbet for alle medlemmer, da seneste sæson blev reduceret på grund af corona, siger han i en udsendt meddelelse fra OK.

Så meget får de Vil man støtte Stillinge IF, kan det i den grad godt betale sig at støtte og tanke hos Dagli'Brugsen Kirke-Stillinge. Det er nemlig OK og forhandleren, der udbetaler pengene til foreningen.

- Det er helt klart en stor fordel at have et godt forhold til alle lokale butikker og foreninger - både i forhold til indkøb og sponsorering," siger Arne Olsen.

Vemmelev Fodbold får udbetalt 24.678,82 kroner, Boldklubben B73 får udbetalt 11.117,26 kroner, mens Stillinge IF får udbetalt 14.886,03 kroner.

I sponsoraftalen med OK kan klubber og foreninger få fem øre for hver liter, der tankes hos OK. Derudover kan foreningerne få fem øre ekstra for den samme liter, hvis den lokale bilist køber el hos OK og yderligere fem øre pr. liter, hvis man også har mobiltelefoni hos OK.

I alt 15 øre kan altså gå foreningernes vej, hver gang der bliver tanket en enkelt liter.

Vemmelev Fodbold, Boldklubben B73 og Stillinge IF er tre ud af omkring 2.100 klubber og foreninger, der kommer til at nyde godt af ekstra støtte fra OK.

Det danske energiselskab vil nemlig frem til og med maj 2022 øge sponsorstøtten med 30 procent til alle eksisterende foreninger med en benzinkortaftale, så de får ekstra hjælp til at klare sig igennem coronakrisen.

- Vi ved, at denne tid er speciel vanskelig for alle klubber og foreninger, hvor mange har været tvunget til at sætte deres aktiviteter på pause. Derfor øger vi nu støtten til vores loyale og trofaste sponsormodtagere med 30 procent, så både voksne, børn og unge fortsat vil have mulighed for at dyrke idræt og foreningslivet, der hvor de bor, siger Anders Knudsen, salgsdirektør i OK.