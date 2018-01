Ejendomsskatterne luner i kommunekassen. Arkivfoto

Lokale folk kradser millioner ind

Slagelse - 25. januar 2018 kl. 07:22 Af Per Vagnsø Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det har givet Slagelse Kommune knap fire millioner kroner i kassen, at kommunen selv har overtaget SKAT's hidtidige arbejde med at inddrive ubetalt ejendomsskat. Hvor det samlede, skyldige beløb i først og fremmest ejendomsskat per 1. januar 2016 var gjort op til 4,8 millioner kroner, var det 1. januar i år faldet til 926.000 kroner.

Som det stilfærdigt konstateres i den seneste dagsorden for kommunens økonomiudvalg: »Der synes at tegne sig et billede af en betydelig mere effektiv inddrivelse i kommunen end i SKAT«.

Det var først fra 2017, at kommunerne overtog opgaven med at inddrive ejendomsskatte-restancer, og i løbet af sidste år faldt gælden i Slagelse fra 2,3 millioner til de 926.000 kroner.

Allerede inden da gennemførte kommunens opkrævningskontor en målrettet indsats, primært med fokus på ejendomsskat, efter at SKAT havde opgivet inddrivelses-systemet EFI. I løbet af 2016 faldt gælden på området fra 4,8 til 2,3 millioner kroner.

- Vi har både skrevet, ringet og er kørt ud at banke på hos folk. Det her viser, at når man har fokus på et område, så rykker det også, lyder det fra kommunens finanschef, Susanne Onstrup.

I sidste ende kan manglende betaling af ejendomsskat lede til en tvangsauktion, men den vej peger det kun i få tilfælde. Pengene findes, når det er folks bopæl, der er truet, og Susanne Onstrup betegner det som meget menneskeligt, at folk, der har en stram økonomi, kun reagerer over for dem, der rykker for betaling.