Lokale fodboldklubber i netværks-samarbejde

Det nyetablerede Klubnetværket Vestsjælland indeholder fordele for omegnsklubber og skal samtidig samarbejde om at udvikle Slaagelse BI’s talentmiljø, så der fortsat i fremtiden er elitefodbold på Vestsjælland.

Slagelse - 19. september 2021 kl. 11:08 Af Arne Svendsen Kontakt redaktionen

Siden slutningen af 2019 har der været arbejdet med at etablere et ambitiøst klubnetværk på Vestsjælland. Med det formål at løfte fodbolden i regionen for både børn, bredde og elite på ungdomssiden.

Klubnetværket har fået en yderst positiv modtagelse og indeholder allerede aftaler mellem de lokale klubber B.73 Slagelse, Høng GF, Skælskør B&I, Sørby Fodbold, FC Storebælt, FS Hashøj, Sorø Freja, Vemmelev Fodbold og Slagelse B&I.

Det oplyser talentchef i Slagelse B & I Jonas Nielsen.

De deltagende klubber håber at flere vil følge trop i de kommende måneder.

Færre fodboldspillere end andre steder

Vestsjælland er ifølge Jonas Nielsen det område i Danmark, hvor der er færrest fodboldspillere i forhold til indbyggertallet.

Derfor er det fælles mål at rekruttere flere fodboldspillere, og fastholde de unge mennesker længere i sporten. Der er allerede søsat mange gode initiativer i klubberne. Blandt andet DBUs koncept »Bold & Bevægelse« for de 2-4 årige, men klubberne er enige om, at der kan gøres endnu mere. Derfor netværket.

Netværksaftalerne indeholder en masse gensidige fordele og udviklingsmuligheder for alle klubberne. Blandt andet kan ungdomsspillere i netværksklubberne deltager i fælles børnestævner og inspirerende fælles oplevelser i forbindelse med divisionskampe, ligesom der skal samarbejdes om trænerudvikling, eksponering og meget mere.

Det er samtidig en del af aftalerne, at klubberne skal samarbejde om at udvikle SBIs talentmiljø, så der fortsat i fremtiden er elitefodbold på Vestsjælland, der giver de vestsjællandske talenter mulighed for at forfølge deres drømme og eventuelt være attraktive for deltagelse på DBU's Talentcenter og de største klubber i Danmark.

Slagelse er central Slagelse B&I vil som DBU licensklub være central i flere aktiviteter for både børn og trænere fra netværksklubberne. En rolle man i Slagelse B&I meget gerne påtager sig.

- Vi glæder os til at skabe oplevelser for de vestsjællands børn på Harboe Arena Slagelse. Der er planer om, at netværksklubbernes børn kan prøve at følge SBIs divisionshold på banen eller være bolddrenge, og så vil der til foråret komme forkampe, hvor lokale drenge spiller 3-mands kampe på stadionbanen inden en divisionskamp, siger Jonas Nielsen.

Han siger videre, at i gamle dage var samarbejdet for ensidigt, hvor fokus alene var på, at de bedste spillere skulle til regionens største klub.

- For os er det vigtigt, at børnene bliver så længe som overhovedet muligt i deres nærmiljø. For børnefodbold handler ikke om hverken bredde eller elite. Det handler om fodbold for børn. Har man lyst til at prøve evnerne af i en højere alder, så skal det være i et afstemt, trygt og rigtigt tempo, siger Jonas Nielsen.

Han er stolt af, at mange spillere fra netværksklubberne løfter sig til næste niveau og for eksempel spiller Liga-fodbold i Slagelse lige nu.

Opbakning fra Høng Den mangeårige ungdomsleder- og træner i Høng GF, Søren Nielsen, der også er tidligere førsteholdsspiller i SBI, er glad for at deltage i netværket og det tættere samarbejde man har haft med Slagelse B&I de sidste fire-fem år.

- Vi bakker det op og vil gerne præge tingene herfra. Senest har vi set to dygtige U14-spillere tage skridtet fra Høng til Slagelse for at prøve sig af på liganiveau. Fordi de var klar til det, og dialogen var på plads. I alt har vi 13-14 spillere med Høng-baggrund i Slagelse i øjeblikket. Helt fra U10 til U19, og det er vi stolte af. Det foregår på en tryg måde med enkelte træninger for at se det an, med klub, forældre og trænere som deltagere i processen. Så vi glæder os til fortsættelsen, også på tværs mellem de andre klubber. Vi har alle meget at byde ind med og lære af hinanden, siger Søren Nielsen i en udsendt meddelelse fra SBI.