SunCity består af Emir (f.v.), Omer og Orfej Durakovic fra Skælskør. Foto: Mathilde Donslund Malling

Lokale brødre markerer sig på musikscenen

Slagelse - 05. december 2017 kl. 09:16 Af Mathilde Donslund Malling

Bandet SunCity kunne for nylig udgive deres første single »Loca« gennem produktionsselskaberne Nexus Music og Warner Music.

Gruppen består de tre brødre Orfej, Emir og Omer Durakovic fra Skælskør.

- Nu har vi nogle professionelle med, som kan hjælpe os på vej, siger Orfej Durakovic om samarbejdet med selskaberne.

De tre brødre, som er henholdsvis 25, 24 og 23 år gamle, er vokset op med musikken i hjemmet og har »altid« spillet.

Omer Durakovic fungerer som producer, og de andre har eksempevis lagt vokaler til den nye single.

Derudover er navnet »SunCity« en reference til Skælskørs kælenavn »solskinsbyen«.

»Loca« har været undervejs i et par år, og gruppen har flere singler i støbeskeen.

Inden for den senere tid har bandet blandt andet været i P4 for at fortælle om deres musik.

Parkvejshuset i Skælskør har i forbindelse med de lokale brødres udgivelse for nylig afholdt et arrangement for bandet.

Udover at være kommet i Parkvejshuset gennem årene har Omer desuden i en periode været ansat der.

Det er vigtigt for det lokale band, at de har fuld indflydelse på, hvordan deres musik og udtryk skal være.

- Selskaberne prøver at undgå at blande sig for meget, siger Emir.

I forhold til deres musikgenre er der ikke én forudbestemt retning for dem, selvom de er »inspireret af musikken i USA«.

- Det er vores egen lyd, »suncity«, lyder det fra Omer med et grin.