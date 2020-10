Onsdag den 2. januar 2019 skete der, hvad der i medierne blev omtalt som den værste togulykke i Danmark i 30 år. Ulykken skete på Storebæltsbroens Vestbro, hvor et godstog tabte en sættevognstrailer, der ramte fronten af et østgående IC4 passagertog. Otte passagerer omkom, 16 passagerer kom til skade, og 132 blev evakueret fra ulykkestoget, mens stormen Alfrida pågik. Nu hyldes brandfolk for deres arbejde på stedet.

Lokale brandfolk modtager hæderspris for indsats ved togulykke

Den Danske Redningsberedskabspris 2020 går til 35 brandmænd og frivillige for deres indsats under ekstremt vanskelige forhold ved den tragiske togulykke på Storebælt 2. januar sidste år. Lokale brandfolk hyldes også.

Otte menneskeliv gik tabt ved ulykken på Storebælt 2. januar 2019, da et godstog tabte en sættevognstrailer, der ramte fronten af et østgående IC4-passagertog.

Men i tilbageblikket på det, som er blevet kaldt den værste togulykke i Danmark i 30 år, kan man konstatere, at redningsberedskabets indsats var enestående. Under meget vanskelige forhold løste indsatsleder, brandfolk og frivillige deres opgave yderst tilfredsstillende.

»Helt ekstraordinært«

Priskomitéen bag Den Danske Redningsberedskabspris har valgt årets prismodtagere på grund af »en helt ekstraordinær vanskelig opgaveløsning med vindstyrke svarende til stormstyrke. En opgaveløsning, der blev vanskeliggjort af nedfaldne køreledninger, voldsomme skader på et passagertog, tilskadekomne passagerer og arbejdsvilkår på en jernbanebro, der i sig selv er særdeles vanskelige og indebærer risiko for at falde i Storebælt cirka 20 meter under lavbroen. Kort sagt en enestående indsats ydet af Beredskabet.«