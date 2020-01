Grundlægger og administrerende direktør af Slagelse-virksomheden SoMeCentral Jan Thorsø Andersen mener, at virksomheder i hele landet kan få glæde af en nyudviklet app. Den skal gøre det nemmere at sikre sig mod brud på datebeskyttelsesloven. PR-foto Foto: Uffe Brons

Send til din ven. X Artiklen: Lokal virksomhed udvikler ny løsning for brug af data Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Lokal virksomhed udvikler ny løsning for brug af data

En ny app skal gøre det nemmere for landets virksomheder at bruge autentiske billeder og videoer på hjemmesider og sociale medier uden at bryde databeskyttelsesloven. Slagelse-virksomhed står bag.

Slagelse - 15. januar 2020 kl. 09:19 Af Fleur Sativa Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Den kommunalt ansatte anlægsgartner, som er i færd med at lægge de sidste sten. Rejsemontøren, der afleverer og idriftsætter et nyt fabriksanlæg. Eller direktøren, der overrækker en check til et velgørende formål.

Det er alt sammen godt billedmateriale til en virksomheds hjemmeside eller sociale medier.

I hvert fald hvis man spørger den danske software virksomhed SoMeCentral, der har adresse i Slagelse. Her har man derfor skabt en app, der gør det nemt for virksomheder at bruge mobilfotos og videoer skabt af medarbejderne selv - helt uden at risikere at bryde med databeskyttelsesloven, der også kendes som GDPR.

Ifølge virksomheden selv er der tale om den første GDPR-sikrede løsning.

Løser flere udfordringer - Billeder og gode historier opstår for det meste spontant, dér hvor virksomhedens aktiviteter foregår: I butikker, ude hos kunderne, på lagre eller på kontorer. Og marketingsfolkene kan jo ikke være allevegne på én gang med et kamera, forklarer grundlægger og administrerende direktør af SoMeCentral Jan Thorsø Andersen.

Han peger derfor på, at SoMeCentral med den nye app løser to udfordringer på én gang: For virksomheder bliver det nemt at indsamle materiale, mens de samtidig sikrer samtykke og godkendelser i forhold til GDPR. Artiklen fortsætter efter billedet...

Appen, som den ser ud her, installeres på

medarbejdernes smartphones, så de kan

bruge den til at optage fotos og videoer med.

I det sekund billederne tages, kan man

med få klik indhente digital samtykke fra

de personer, som optræder på billederne.



App'en installeres på medarbejdernes smartphones, så de kan bruge den til at optage fotos og videoer med. Og i det sekund billederne tages, kan man med få klik indhente digital samtykke fra de personer, som optræder på billederne.

Oplysninger og billedmateriale sendes herefter automatisk videre til en mediedatabase, som administreres af virksomheden. Her får virksomhedens marketingafdeling således et fotoarkiv med billeder, video samt information om, hvilke fotos og videoer der er godkendt til brug.

Oplever stor interesse På den måde vil alle fotos og videooptagelser altid være forhåndsgodkendte og klar til brug på web, i pressen eller i trykt informationsmateriale, oplyser SoMeCentrals administrerende direktør. Og det er der efterspørgsel på, mener han:

- Vi oplever stor interesse fra især store private virksomheder - men også fra flere offentlige institutioner, uddannelsessteder og kommunale enheder, fortæller Jan Thorsø Andersen.

Siden databeskyttelsesloven trådte i kraft i maj 2018, efter nye EU-regler om databeskyttelse skulle føjes til den danske lovgivning for at beskytte persondata, er det nemlig blevet sværere at gennemskue, hvilket indhold der frit kan bruges.

Men den administrerende direktør understreger, at det er vigtigt at sikre sikkerheden begge veje. Derfor kan ansatte i en virksomhed, der bruger SoMeCentrals app både selv godkende og give samtykke - og samtidig til hver en tid trække deres godkendelser tilbage.

»Vi vil hellere møde elektrikeren Henrik« Fotos og videoer, hvis accept tilbagekaldes, bliver således automatisk slettet - og det gælder også ved gruppefotos: Hvis blot én af de medvirkende ønsker at blive slettet, slettes indholdet på samtlige kontrakter, hvor denne person figurerer.

Samtidig kan virksomheder også aktivere en automatisk slettefunktion, som sletter billeder efter en vis levetid, så gammelt indhold ikke lagres i en uendelighed.

Alt sammen skal gøre det nemmere for landets virksomheder at »story-telle« og øge mængden af autentisk indhold på både egne websites og på sociale medier. Og det kan der være store gevinster ved, lyder det fra Slagelse-virksomheden:

- Vi er langt mere tilbøjelige til at reagere positivt, når vi kommer tæt på virksomheden via rigtige medarbejdere, og når vi ser og hører deres historier. Vi vil hellere møde elektrikeren Henrik eller UX designeren Annette i deres hverdagsopgaver, end vi vil møde brands formidlet gennem »stock photos« og poleret »coorporate content«, slår administrerende direktør Jan Thorsø Andersen fast.