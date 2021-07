Se billedserie Per Wimmer, som betegner sig selv som forretningsmand, eventyrer og ikke mindst astronaut, har planer om at være den første dansker efter Andreas Mogensen i rummet. Foto: Wimmerspace.com

Lokal rigmand køber ø: - Min mors skyld, at jeg har købt den

Rigmand, amatørastronaut og slagelsegenser Per Wimmer har købt en ø. Når han endelig holder fri fra en travl hverdag, vil han nemlig gerne være i helt rolige omgivelser.

Slagelse - 19. juli 2021

Det er ikke ofte, at man kan læse i danske medier, at der er nogen, som køber en ø.

Men det er tilfældet for forretningsmand og den selvudnævnte eventyrer Per Wimmer fra Slagelse, som har købt Masnedø Kalv. En lille ø, som ligger syd for Vordingborg.

Da Sjællandske fanger ham på telefonen sidder han i København, men ugen før har han været i Korsør i sin mors sommerhus for at holde ferie.

- Jeg er blevet meget inspireret af min ven Richard Branson, som har købt Necker Island. Det er noget helt særligt at sin egen ø, starter han ud.

Necker Island er en ø i det caribiske øhav, som er ejet af den britiske rigmand Sir Richard Branson.

Det vides ikke endnu, hvor meget Per Wimmer har givet for øen. Men den sidste udbudspris, som kan findes på Boliga.dk er 8.295.000 kroner. Han fortæller, at han holder det hemmeligt, men at man inden længe kan se det på Tinglysningen.

Der er nok nogle, der vil sidde og klø sig i håret, for hvad skal man egentlig bruge en hel ø til? Per Wimmer skulle ikke bruge lang tid på at tage beslutningen om at få handlen i hus.

- Jeg vil gerne have ro. Det er derfor, at jeg har købt en ø og ikke et sommerhus. Hvis jeg havde købt et sommerhus, ville jeg have naboer, som jeg skulle forholde mig til, siger han og fortsætter:

Per Wimmers ø, Masnedø Kalv, er 300 meter lang og 100 meter bred.

- Jeg møder mange mennesker i min professionelle hverdag, når jeg endelig holder fri, vil jeg gerne have fuldstændig fred. Det giver en privat ø mig mulighed for at gøre.

En tilfældighed Øen Masnedø Kalv talte til ham med det samme. Han fik lov til at inspicere øen, da han meldte, at han var interesseret. Alt fra beliggenheden til naturen, som kan findes på øen, tiltalte ham.

Per Wimmer fortæller, at det er en tilfældighed, at han fandt ud af, at øen var sat til salg. Han sad med sin mor i hendes sommerhus i Korsør, hvor de pludselig spotter et fly. Et syn, som han beskriver som særpræget under coronapandemien. Per Wimmers mor finder straks sin telefon frem for at tjekke, hvor flyet er på vej hen. De finder ud af, at den er på vej til en privatejet ø. Det fik ham til at tænke over, om der mon var nogle øer til salg.

- Så det er faktisk min mors skyld, at jeg nu ejer en ø, griner Per Wimmer.

Det er stadig uvist, hvornår øen kan tages i brug. I øjeblikket sker der en større istandsættelse af øen, som blandt andet skal give muligheden for at lande med helikopter med anlæggelse af en helikoptorplads.

Eksklusiv klub på 32 medlemmer Ifølge Per Wimmer er det kun ca. hver 5. år, at en privatejet ø bliver sat til salg i Danmark. Han er nu blevet en del af en eksklusiv gruppe på 32 mennesker, som har privatejede øer i Danmark, fortæller han. Han ville dog ikke købe øen for enhver pris, og beliggenheden spiller ind, fortæller han. Det skyldes at øen ligger forholdsvist tæt på hjemstavnen i Slagelse, som kun er en times sejltur og køretur væk.

- Det har spillet ind, at det ligger så tæt på, hvor jeg er vokset op. Jeg ville nok ikke være lige så interesseret, hvis det lå oppe i limfjorden, siger han og uddyber:

- Det indebærer, at jeg kan sejle fra min ø til min mors sommerhus. Min familie og venner kan også få gavn af øen, når jeg ikke selv har mulighed for at bruge den siger han og fortæller, at han endnu ikke ved, hvor meget han kommer til at gøre brug af øen, fordi det stadig er tidligt i processen.

Opvæksten i Slagelse har givet ham meget, som han kunne bruge i sit voksenliv i dag, fortæller han. Alt fra sine første skridt på skolen i Slagelse til de første spark, kast, han udførte i fodbold- og håndboldklubben. Han har også siden holdt foredrag på flere skoler i Slagelse Kommune.

- Min ungdom i Slagelse har givet mig et godt springbræt til at være den, som jeg er i dag, siger han.

Den selvudnævnte eventyrer prøver da også at være et forbillede for specielt unge i Vestsjællandsområdet. Han håber, at historierne om hans rumfart og købet af en ø kan inspirere unge til at drømme.

- The sky is no limit (På dansk: himlen er ingen begrænsning), afslutter han.