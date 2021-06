Send til din ven. X Artiklen: Lokal restaurant skifter ejer og navn Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Lokal restaurant skifter ejer og navn

Den 1. oktober skifter restaurant Roots4 på Stenstuegade i Slagelse navn - og ejer. Ny kok bag komfuret er 25-årige Johan Borg Augustsen, som har flere spændende planer for restauranten.

Slagelse - 16. juni 2021 kl. 11:30 Af Kim Brandt Kontakt redaktionen

»Efter grundig overvejelse og med særlig fokus på at få familielivet til at fungere - nu med to børn - har vi besluttet at sælge vores elskede restaurant«. Sådan skriver Roots4's nuværende ejere, Christian og Betina Krüger Dannevang på deres Facebookside.

Ejerskiftet sker pr. 1. oktober i år, og i den forbindelse vil restauranten også skifte navn til »Jargon«, fortæller den kommende ejer, Johan Borg Augustsen, som avisen træffer på en telefon til Helsingør, hvor han lige nu arbejder i restaurationsbranchen.

- Jeg arbejder for min gode ven, Andreas Thers, som også er kommende investor i restauranten på Stenstuegade, siger Johan, som i parentes bemærket er søn af Anette Borg, som er direktør i Slagelse Musikhus.

Vi aftaler at mødes på Roots4, næste gang han er i Slagelse, men det kan godt trække lidt ud, så han vil gerne allerede nu fortælle lidt om sig selv og sine planer for restauranten på Stenstuegade.

Et godt match - Jeg er født i Korsør, uddannet fra kokkeskolen i Odense for to år siden, er lige flyttet fra Århus og arbejder nu i Helsingør. Selv om jeg kun er 25 år, har jeg alligevel prøvet en hel del indenfor branchen og ledte egentlig efter et sted i Korsør, da jeg igennem mit netværk hørte, at Roots4 i Slagelse var til salg, fortæller han.

Efter et møde med de nuværende ejere viste det sig, at Johan var et godt »match« i forhold til Roots4:

»I skal glæde jer, for Johan har samme passion for mad og vin, som vi har, og det har været vigtigt for os at finde en, som vil drive det videre i samme ånd«, skriver de nuværende ejere på Facebook.

Den 25-årige kok, Johan Borg Augustsen, overtager pr. 1. oktober Roots 4 på Stenstuegade, som samtidig skifter navn til »Jargon«. »Til alle jer med gavekort skal I benytte det inden overdragelsen«, skriver de nuværende ejere på Facebook.

- Der vil fortsat være fokus på den gode madoplevelse. Jeg vil gerne »please« kunderne og prøve at give dem en oplevelse, de ikke har fået før, siger han og begynder allerede at gå i detaljer om noget af det, han har tænkt sig at diske op med.

Beskrivelsen lyder vitterlig som noget, der kunne serveres på en Michelin-restaurant, men som samtidig er til en pris, som er til at betale.

I udgangspunktet vil han tilbyde en aperitif, tre, fire eller fem udvalgte retter med tilhørende vine samt en dessert.

- Jeg tror på, at jeg kan tilfredsstille selv de mest kræsne ganer, og jeg glæder mig til vise, hvad jeg kan fra den 1. oktober, slutter den ambitiøse kok.