Trine Petersens nyeste bog »Udsyn inden for murene« er på 118 sider og udkommer i dag mandag. Den udgives af forlaget Mellemgaard og koster 160 kroner.

Lokal psykiatri-patient udgiver ny bog

Slagelse - 06. juli 2020 kl. 06:15 Af Kim Brandt

»Hun har sat ild til bygninger, hun har slugt sakse og knive, som fuldstændig har ødelagt maven - og tidligere har hun haft alvorlig anoreksi og forsøgt selvmord. Og så er hun diagnosticeret som paranoid skizofren. Men hun er også forfatter til to bøger indtil videre - og så er Trine Petersen anbragt på det nye psykiatrihospital i Slagelse«.

Sådan begyndte en længere artikel med titlen »Uvejret raser lige under overfladen« i Sjællandske for tre år siden.

Anledningen var, at Trine Petersen dengang var aktuel med bogen »Længslernes Fængsel«, og hun gerne ville fortælle avisen om den.

Nu er der gået tre år - og Trine Petersen har stadig adresse på psykiatrihospitalet i Slagelse. Men hun har også skrevet en ny bog med titlen: »Udsyn inden for murene«.

- Dette er den tredje bog af tre, der alle omhandler mit liv og skildrer mine oplevelser i psykiatrien. Denne bog er, i forhold til de to andre, meget reflektorisk og beskriver med dyb ærlighed, hvordan det er at være indlagt på en retspsykiatrisk afdeling.

- Bogen er skrevet med det formål at give håb og afhjælpe tabuer. Den er også ment som en støtte til andre i samme situation, så man ikke føler sig helt alene. Bogen forstås bedst, hvis du har læst de to foregående, men kan sagtens læses separat, fortæller hun.

I indledningen til den nye bog hedder det blandt andet:

»Nu vil jeg fortælle en god historie, der handler om fred og frihed i ordenes bogstavelige forstand. Jeg har nu været i retspsykiatrien i over syv år og har i mange år brugt selvskade som et middel til følelsesregulering. I 25 år har jeg fræset rundt i det psykiatriske system og har flere gange været tæt på at miste livet, da min selvskade til tider har været livstruende. Det hele startede med, at jeg udviklede en spiseforstyrrelse. Det var i en alder af 14 år, at jeg fik konstateret anoreksi. Dette var mit første møde med systemet - og desværre ikke det sidste.

I min første bog, »Kvinden med de to ansigter«, beskriver jeg, hvordan jeg gang på gang måtte på skadestuen med de værste snitsår. Og det, der var endnu værre... ting jeg havde slugt. Jeg er blevet opereret ca. 20 gange i maven og har et par gange været tæt på at dø af min voldsomme selvskade.

Som ung voksen får jeg diagnosen skizofreni og borderline-personlighedsforstyrrelse. Det er to alvorlige diagnoser, og de har skabt mange problemer for mig. Jeg ønsker ikke for min værste fjende, at nogen skal gennemgå det, som jeg har været igennem.

I min anden bog, »Længslernes fængsel«, beskriver jeg dagligdagen på en retspsykiatrisk afdeling. Den handler om at blive »voksen« og lære at mestre svære følelser«.

I den nye bog »Udsyn inden for murene« reflekterer Trine Petersen over livets op- og nedture og fortæller en historie om at komme Gud nærmere, finde sig selv og i sidste instans komme ud i friheden igen.