Ulla Thorbjørn Hansen ses her på et af møderne i forbindelse med bispevalget i Helsingør Stift. Foto: Thomas Olsen Foto: Thomas Olsen

Lokal provst vælges til landsforenings bestyrelse

Ulla Thorbjørn Hansen, provst i Slagelse Provsti, stiller op til bestyrelsesvalg i Landsforeningen af Menighedsråd og er sikker på at blive valgt. Med hensyn til et eventuelt kandidatur til bispevalget siger hun, at hun i øjeblikket har fokus på mange andre ting.

Slagelse - 21. juli 2021 kl. 15:26

- Jeg har som sognepræst været medlem af menighedsråd i mere end 25 år og var for mange år siden medlem af Smørum Herred Distriktsforening i Helsingør Stift som ung præst. Jeg finder det derfor helt naturligt at give lidt tilbage til Landsforeningen efter så mange år som almindeligt medlem.

Det siger provst Ulla Thorbjørn Hansen på spørgsmålet om, hvorfor hun stiller op til valget til bestyrelsen i Landsforeningen for Menighedsråd, der er interesse- og arbejdsgiverorganisation for landets cirka 1.700 menighedsråd.

- Det er vigtigt at støtte op om arbejdet i Landsforeningen af Menighedsråd både fagligt og praktisk teologisk. Det handler dybest set om at arbejde for fremme af kirkens liv og vækst. Og jeg er sikker på, at jeg med min baggrund og erfaring vil kunne bidrage til det gode arbejde også på landsplan, siger provsten videre.

Det vil hun arbejde for Hun meldte sig som mulig kandidat, da hun hørte, at der manglede præsterepræsentanter i bestyrelsen og blev opfordret til at stille op.

Hun blev efterfølgende opstillet af alle 5 distriktsforeninger i Roskilde Stift og er nu sikret en plads i bestyrelsen. Der var ikke opstillet andre end de nødvendige seks såkaldt gejstlige repræsentanter fra menighedsrådene, og derfor bortfalder valget af disse, som ellers skulle finde sted d. 7-8. august ved årsmødet i Nyborg Strand, fortæller Ulla Thorbjørn Hansen.

- Jeg vil arbejde for et øget samarbejde på tværs af menighedsråd, sogne, provstier og stifter - samarbejde på tværs af faggrænser - blandt frivillige såvel som ansatte er vigtigt. Det handler om at være med til at sørge for at Folkekirken bliver ved med at være synlig og relevant for folk, så det kan vedblive med at være en Folkekirke og ikke kun en kirke for de særligt udvalgte, siger Ulla Thorbjørn Hansen.

Bispekandidat? Sjællandske har i relation til valget også spurgt Ulla Thorbjørn Hansen, om hun vil stille op som kandidat til bispevalget i Roskilde Stift. Som bekendt var provsten en af kandidaterne ved det seneste bispevalg i Helsingør Stift, hvor hun dog kun kom ind på en andenplads.

- Det er to forskellige processes. P.t. er der sommerferie og ingen kender som bekendt morgendagen. Der er stadig mere end et år til at den nuværende biskop går på pension i slutningen af august 2022. Valget er ikke udskrevet endnu, og i mit arbejdsliv er der for tiden fokus på mange andre ting og jeg har et par travle måneder foran mig, siger Ulla Thorbjørn Hansen.