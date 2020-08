Partiforening ønsker forvaltning til Skælskør: Flere forslag til kommende budget

Den socialdemokratiske partiforening i Skælskør har en stribe ønsker til de kommende års budgetter. De lokale socialdemokrater mener blandt andet, at det med covid-19-erfaringer vil give god mening at få kommunens kulturforvaltning til byen. Partiforeningen ønsker også mere kontrol på miljøområdet.

»Det er forsat vores mål, at der atter tilføres kommunale arbejdspladser, der også vil understøtte detailhandlen og lokalsamfundets udvikling. Hvis kulturforvaltningen flyttes til Skælskør, vil det styrke udviklingen af Skælskør som kunstnernes og kulturens købstad. Samtidig har COVID-19 vist os, at små enheder har deres berettigelse, og Covid19 har lært os som kommune at fungere med digital motorvej uanset geografisk placering«, lyder det fra formand Kim F. Larsen til borgmester John Dyrby Paulsen og hele den S-byrådsgruppen.

