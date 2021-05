Lokal opbakning til keramikfestival

Aage Langkjær, OP VSS, EDC Mæglerne og SuperBrugsen med henholdsvis Lars Kristiansen, Klaus Pedersen, Martin Mortensen og Morten Holm i spidsen er gået sammen om at sponsorere Skælskør Keramikfetival.Til højre koordinator for festivalen, Mia Hedegaard.

Ingen keramikfestival uden penge i kassen. Dem er der nu kommet en del flere af takket være fire lokale erhvervsdrivende, der endnu en gang er gået sammen om at bakke op om både byens erhvervsliv og frivillige arrangementer.

Slagelse - 07. maj 2021 kl. 08:43 Af Solveig Hansen

Er krydset i kalenderen ikke sat endnu, så er det nu, det skal gøres, hvis ellers Keramikfestival anno 2021 i Skælskør er noget, der trækker i en.

Datoen for festivalen er onsdag den 14. juli, og selv om meget bliver som før, bliver andet forandret, da festivalen af gode grunde, som alle andre arrangører, er nødt til at tage corona og gældende restriktioner herunder i betragtning. Det betyder også, at budgettet bliver et andet og langt dyrere.

Men heldigvis oplever arrangørgruppen stor opbakning til festivalen - ikke mindst i økonomisk form.

- Jo større pengeposen er, jo sjovere et arrangement bliver det selvfølgelig, og vi vil gerne sikre, at vi med festivalen kommer til at appellere til et så bredt publikum som muligt, så alle føler, at de kan få noget godt ud af festivalen, siger Mia Hedegaard. Hun er koordinator for keramikfestivalen, hvor der er tilmeldt 70 keramikkere fra hele landet.

- Sponsorerne er helt essentielle for os, i forhold til at vi kan udvikle festivalen og sikre en stor mangfoldighed i de aktiviteter, som bliver en del af festivalen, siger Mia Hedegaard.

Aktiviteter som blandt andet den populære workshop, hvor alle kan kreere deres egen chaussésten, der som tidligere år efter festivalen vil blive en del af Skælskørs stadig mere farverige brolægning. Men også de faste keramikudstillinger kræver finansiering. ligesom en planlagt livedemonstration, hvor publikum får mulighed for at komme helt tæt på keramikken, gør det.

Gavmild håndsrækning Og her er netop kommet en lokal erhvervs-kvartet på banen, som også tidligere har bakket økonomisk op om Skælskør i en svær coronatid.

Det gælder A/S Aage Langkjær, EDC Mæglerne, OP VSS og SuperBrugsen, hvor henholdsvis Lars Kristiansen, Martin Mortensen, Klaus Pedersen og Morten Holm har valgt at gå sammen om at sponsorere keramikfestivalen.

Tidligere på året donerede de fire herrer præmier for 40.000 kroner i forbindelse med et bankospil til gavn for byens butikker, restauratører, frisører og behandlere, der alle har været tvunget til nedlukning i kortere eller længere perioder på grund af Covid-19.

Til fælles bedste - Det handler mest af alt om, at vi gerne vil bidrage til byen og sikre at der bliver ved med at være liv i byen. Og det kan vi blandt andet gøre på denne her måde, siger Martin Mortensen fra EDC Mæglerne på vegne af de fire. Udover den økonomiske fælles håndsrækning, der nærmer sig de seks cifre, forventer alle at deltage til festivalen som publikum.

- Vi er meget taknemmelige, og uden sponsorer var vi nødt til at skære betydeligt i programmet, siger Mia Hedegaard, der understreger, at keramikfestivallen har mange lokale sponsorer udover de her nævnte, og at mange bække små, gør en stor å.