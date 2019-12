Frivillige har blandt andet lavet juledekorationer, der skal pryde bordene til to fælles juleaftener, der afholdes i Slagelse Kommune. Uden lokal opbakning som dette, havde »Fællesjul« slet ikke været muligt, oplyser Ungdommens Røde Kors Slagelse, der er arrangør. Privatfoto

Lokal opbakning sikrer fælles juleaften

»Fællesskabet det gi'r liv, og det inspirerer«. Sådan lyder introen på et af versene i en fællessang, som er skrevet til de to »Fællesjul«-arrangementer, der arrangeres af Ungdommens Røde Kors og finder sted juleaften i henholdsvis Slagelse og Kirke Stillinge.

Sidstnævnte beskrev avisen forleden med fokus på Claus Balshøj Sørensen, der »ofrer« sin egen juleaften for at glæde andre. Og netop fællesskab gør det nu muligt at afholde arrangementerne, der skal sikre, at ingen ufrivilligt sidder alene juleaften.

For eksempel satte Kurt Bønnerup fra Korsør på eget initiativ sig til tasterne for at skrive den førnævnte fællessang. Men også store donationer og sponsorater fra lokalområdet forvandler idéen om en fælles jul til virkelighed.

Det skriver Ungdommens Røde Kors' lokalafdeling i Slagelse i en pressemeddelelse.

- Vi er virkelig glade og taknemmelige over den kolossale opbakning, der er fra det lokale forretningsliv af alle størrelser, foreningerne og øvrige borgere i lokalområdet, lyder det fra 25-årige Christopher Trung Paulsen, formand for Ungdommens Røde Kors Slagelse og en af initiativtagerne bag »Fællesjul«-arrangementerne.

- Den 23. december henter vi overskudsvarer fra Kvickly og Bilka, som har valgt at give det til en god sag, uddyber han.

Dermed bliver det med både sang og velkendt julemad, når der den 24. december bliver fejret fælles juleaften i Kirke Stillinge Forsamlingshus og på 1. sal i Kirkens Korshærs varmestue i Slagelse.

Alle er velkomne

I pressemeddelelsen takker ungdomsorganisationen således også de to lokationer for at stille lokaler til rådighed, ligesom andre lokale forretninger og foreninger takkes for sponsorater og donationer.

Frimurerlogen St. Michael, Y Mens Club, Old Friend og Sct. Georg Gilderne er blandt de foreninger, der har doneret til »Fællesjul«-arrangementerne, oplyser Ungdommens Røde Kors Slagelse.

Derudover har mange frivillige stået for at arrangere de to fælles juleaftener, hvor alle er velkomne. Blandt andet har frivillige stået for at lave juledekorationer, der kan pryde bordene.

- Der er blevet brugt mange aftener på planlægningen af et fantastisk Fællesjul-arrangement, som ikke kun er for dem, som mangler et sted at være juleaften, men også for folk der bare har lyst til en festlig jul med andre, skriver organisationen i pressemeddelelsen.

Hvis man har lyst til at deltage d. 24. december kan man derfor kontakte initiativtagerne på telefon 21 40 80 28 eller via e-mail christrungpaul@gmail.com, oplyses det.