Se billedserie Per Nygaard har haft succes med at kurere sine diskusprolapser i nakken ved at løfte sin egen kropsvægt igen og igen . Foto: Thomas Olsen Foto: Thomas Olsen

Lokal ninja tvunget til at sadle om

Det er ikke kun Covid-19, der har gjort 2020 til et mærkværdigt år for Per Nygaard, der ejer Tao Centret i Eggeslevmagle. Et par diskusprolapser i nakken har samtidig gjort det nødvendigt at sadle om.

Slagelse - 05. december 2020 kl. 10:00 Af Solveig Hansen Kontakt redaktionen

Som mange andre steder lagde Covid-19 i foråret Tao Centret øde. Både Ninja Skolen, karate, kickboksning, foredrag og kurser var slut for en tid, men faktisk kom der noget før corona, der allerede inden da havde tvunget Per Nygaard, der er ejer af Tao Centret i Eggeslevmagle, til at sadle om.

