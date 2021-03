Lokal leder: - Nyt egnsteater vil gøre Slagelse mere kendt

Peter Thieme, kendt lokal teatermand, er begejstret over at være blevet kunstnerisk direktør på Sjællands Teater, Slagelse, der vil være Danmarks største egnsteater.

Det sker med det nye egnsteater Sjællands Teater, der er et samarbejde mellem Slagelse og Holbæk. Et samarbejde som foreløbig vil betyde, at der vil blive opført en årlig familie-forestilling med professionelle skuespillere og forskellige andre arrangementer på Slagelse Teater i Herrestræde.

Et nyt kapitel er ved at blive skrevet i historien om Slagelse som teaterby.

