I samarbejde med Slagelse Kommune udfører Arkil den 11. og 12. juni en renovering af en vejstrækning på Rennebjergvej i Slagelse med denne nye BSM-maskine. Foto: Arkil A/S

Lokal landevej lægger asfalt til ny metode til vejrenovering

Firmaet Arkil A/S har som de første i Nordeuropa indkøbt en CO2 reducerende BSM-maskine (bitumen stabiliseret materiale) til vejrenovering med et helt nyt niveau for genanvendelse af råstoffer og CO2-reduktion.