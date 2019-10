FC Storebælts initiativ skal højne niveauet for CP-spillere både i klubber og på landshold. Foto: FC Storebælt

Send til din ven. X Artiklen: Lokal klub bliver fodboldcenter Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Lokal klub bliver fodboldcenter

Slagelse - 15. oktober 2019 kl. 07:00 Af Per Vagnsø Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

FC Storebælt i Korsør bliver landsdækkende fodboldcenter for spillere, som har cerebral parese (spasticitet) eller et motorisk handicap efter en hjerneblødning eller blodprop. I første omgang opretter klubben elitehold for herrer og kvinder under navnet CP Football Elite Denmark, og på sigt er det meningen, at bredden også skal med.

Spillerne skal kunne løbe og gå uden brug af hjælpemidler. Der spilles på syv-mandshold og -baner og efter almindelige fodboldregler med enkelte undtagelser.

Centrets ambition er at blive et center for styrkelse og videreudvikling af CP-fodbold i Danmark.

CP FED-herrer bliver et klubhold for de dygtigste og mest talentfulde fodboldspillere over 14 år fra hele Danmark. Det primære mål for holdet er at deltage i den kommende Champions League for CP-klubber og i andre internationale turneringer for CP-fodboldklubber.

Eliteholdet CP FED-herrer er også tænkt som et frivilligt supplement og støtte til CP-landsholdet. Det skal højne niveauet for CP-spillerne både i hjemmeklubben og på landsholdet. Eliteholdet vil fungere som fødekæde for CP-landsholdet.

De bedste spillere over 14 år fra CP-talentholdet og alle spillerne fra CP-landsholdet samt andre dygtige CP-spillere vil blive inviteret til træningssamlinger i Korsør. Her vil FC Storebælt arbejde på at sammensætte et slagkraftigt hold til deltagelse i den kommende Champions League, som afholdes for første gang næste år.

Det er første gang, der oprettes et CP-kvindehold. Her er målet at repræsentere Danmark ved det første VM for CP-kvinder, som holdes i 2020. Kvinderne kommer fra alle egne i Danmark.

Len Nossel, som bliver leder af centret, er netop nomineret til prisen som Danmarks mest fantastiske frivillige.