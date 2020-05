Lokal højskole får 700.000 kr.

- Nedlukningen af aktiviteter over hele landet har skabt økonomiske problemer for folkehøjskolerne. De fleste højskoler har vi hjulpet via en kompensationsordning for tabt deltagerbetaling. Men dem, der står tilbage, er fem kommende folkehøjskoler, der lige nu kæmper med at komme på benene. Derfor er jeg glad, at jeg sammen med kulturordførerne nu har besluttet, at give et tilskud på 700.000 kr. til hver af de fem skoler, siger kulturminister Joy Mogensen.