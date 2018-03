Lokal håndboldtræner vil hjælpe hjertebørn

- Det her er så vigtigt for mig, fordi jeg selv er hjertebarn, og jeg har fået fortalt fra min familie, hvor hårdt det var for dem. For mig er det rigtig vigtigt at gøre opmærksom på, at de hjertebørn, der er blevet opereret, også stadig har muligheden for at dyrke elitesport på højt plan, fortæller Sebastian Hedemand til Sjællandske.