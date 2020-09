Catrine Juul Abrahamsen er i gang med dagens første klip i sin nye salon Organic2you på Marievangsvej i Slagelse. Her er det Caroline Juul Petersen, der er ved at blive klippet.Foto: Thomas Olsen

Lokal frisør satser på økologien

Ja tak

Men under sin barselsorlov nummer to fik hun tilbuddet om at overtage salonen Hair by Ågaard af Karen Ågaard, og uden tøven takkede Catrine Juul Abrahamsen ja tak til det tilbud.