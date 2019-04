Se billedserie Sørby Esports Jon Brodersen, i midten, instuerer kulturminister Mette Bock i, hvordan hun skal spille CS:GO mod Sebastian Stejlgaard, til venstre. Foto: Per Vagnsø

Lokal forening er forbillede for regeringen

Landets største forening for esport, Sørby Esport ved Slagelse, er et forbillede for det arbejde med en strategi for computerspils-sporten, som kulturminister Mette Bock (LA) skød i gang i weekenden. Det gjorde hun ved at tage en tur til Dalmose, hvor Sørby Esport holdt bootcamp for godt 180 computerspillere fra hele landet.

Sørby-foreningen er på få år er vokset til at have 350 medlemmer.

- Vi skal sørge for, at nye spillere kommer ind i et fællesskabsforum. Der gik noget tid, før de traditionelle idrætsforeninger fandt ud af, at det her voksede så stærkt, men vi skal også række ud til nye sportsgrene. Hele pointen er, at hvis man skal blive god til det her, skal man også bevæge sig og spise sundt. Det skal blive en del af vores forenings-tradition, siger Mette Bock.

- Ligesom i alle andre sammenhænge skal vi tage vores børn og unge i hånden, siger hun.

Et panel nedsat af ministeriet skal nu arbejde med en strategi for esport, og blandt medlemmerne af panelet bliver formand for Sørby Esport, Mark R. Kristensen.

Han fortæller, at gamerne er glade for også at mødes fysisk, som det sker fire gange om året.

- De kan jo have trænet sammen i fire måneder, og når så de kommer her, møder de hinanden for første gang, og her er det et krav, at de også skal røre sig på fodboldbanen udenfor eller nede i den anden ende af hallen, siger Mark R. Kristensen.

Han er enig med ministeren i, at der er brug for en esports-strategi.

- Vi skal i hvert fald som samfund have en mening om, hvad vi gør med alle de unge gamere. Vi skal favne alle dem, der ikke er i en idrætsforening. Vi vil gerne have dem ud af kælderen, og der skal være en strategi for, hvordan vi får dem ud af kælderen. De unge har valgt. De spiller computer. Så kan vi lige så godt lære dem, at de også skal væk fra computeren, og at lidt motion er bedre end ingen motion, siger Mark R. Kristensen.