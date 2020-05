Se billedserie Siden 1996 er der blevet solgt kunsthåndværk lavet af både lokale og udefrakommende kunstnere i Købmandsgården. Foto: Per Christensen

Lokal forening bag kunsthåndværk i næsten 25 år

Slagelse - 04. maj 2020 kl. 09:32 Af Arne Svendsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Kunsthåndværk fra hele 30 kunstnere er der at vælge imellem, når man bevæger sig ind i Købmandsgården i Skælskør.

Bag Købmandsgården står en non-profit erhvervsdrivende forening med omkring 30 aktive medlemmer, som alle arbejder frivilligt og ulønnet.

- Til næste år kan vi faktisk fejre 25 års jubilæum, fortæller Inge Nerup Sørensen, der lørdag stod bag disken på stedet, som også huser Skælskør Bykontor med dets mange aktiviteter for erhverv og turisme.

Det er aktiviteter, som Anne Gudiksen til dagligt tager sig af, men i weekenden er det de frivillige, som bemander butikken, der for kort tid siden genåbnede efter en måneds lukning på grund af corona-krisen.

Dog er åbningstiderne stadig noget begrænsede, idet der kun er åbent tirsdag til fredag fra klokken 13-16 og lørdag klokken 10-13.

Sårbare frivillige

Inge Nerup Sørensen fortæller, at hovedparten af de frivillige er pensionister i den sårbare gruppe, når det gælder corona-smitte.

- Derfor er vi da også kun tre, der på skift bemander butikken om lørdagen, fortæller Inge Nerup Sørensen, der lørdag måtte spejde efter kunder i en god halv times tid inden de første meldte sig.

Hun fortæller dog, at der er kommet langt mere gang i butikslivet på det seneste.

Det ses også i gadebilledet, og da Sjællandskes udsendte efter besøget i Købmandsgården kiggede indenfor i Butik Mille, for at forhøre sig om status her, blev det til et hurtigt exit, idet det blev meddelt fra en af de ansatte, at nu var der for mange i butikken..

Corona-krisen har dog ifølge Inge Nerup Sørensen gjort Købmandsgården endnu mere nødvendig end tidligere for de tilknyttede kunstnere.

- Mange af dem plejer at afsætte nogle af deres produkter på markeder, som jo er blevet aflyste i år. Derfor betyder det meget for de kunstnere, som ikke selv har butik, at de kan få afsat deres ting hos os, fortæller Inge Nerup Sørensen.

Hun og de øvrige frivillige står også for at uddele diverse turistbrochurer fra Skælskør Bykontor..

- Selv om mange siger, at folk finder det hele på nettet, så er der nu mange, der godt kan lidt at få en brochure i hånden, for eksempel om Agersø og Omø, siger Inge Nerup Sørensen.

Hun ser frem til, at man kan gennemføre årets familiefestival, der som tidligere nævnt skal udvides med to uger fra uge 27 til uge 32.

Købmandsgården vil også deltage i Kunst i Pinsen, som mange kunstnere ifølge Inge Nerup Sørensen har måttet afstå fra at deltage i i år, fordi de ikke kan opfylde kravene til blandt andet afstand på grund af corona-restriktonerne.

- I Købmandsgården vil der også kun være adgang for et begrænset antal ad gangen, fortæller Inge Nerup Sørensen inden hun går i sving med at betjene kunderne. Vi arrangerer udstillinger, klarer administrationen og tager os af Købmandsgårdens kunder, kunstnere og gæster. Det har vi gjort siden starten af 1996, og det er vi meget stolte af, for vi synes, Skælskør har brug for en kunsthåndværkerbutik som vores med et bredt udvalg af kvalitetskunsthåndværk.

Nye medlemmer er kommet til, andre er stoppet, men glæden ved kunsthåndværket og fornøjelsen ved at være aktiv sammen med andre kunstinteresserede og engagerede frivillige er uændret.