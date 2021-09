Lokal elitegymnast hjem med verdensholdet

Den 1. oktober kommer showet til Slagelse, når verdensholdet besøger Spar Nord Arena. Og her kommer Julie Lykke Schneider til at være på hjemmebane.

Gymnasterne har brugt hele sommeren på at sammensætte showet, hvor de har trænet 9 timer hver dag på BGI Akademiet syd for Horsens. DGI Verdensholdet optræder i 14 forskellige danske byer som en del af deres Take Off turné, før de til oktober rejser ud i verden for at optræde og sprede glæden ved leg og bevægelse.