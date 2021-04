De oprindelige ejere og kommende direktører i Vikingbus (fra venstre mod højre) Peter Papuga, Carsten Papuga, Lars Larsen samt adm. direktør Mogens Pedersen, kan med konkurrencemyndighedernes godkendelse nu sætte gang i det synlige bevis på, at skabelsen af Vikingbus er en realitet. På værksteder over hele landet er busser ved at blive iklædt Vikingbus?s karakteristiske logo og navnetræk. Foto: Vikingbus/Bjarke Ørsted. Foto: Bjarke Ørsted

Lokal direktør i spidsen for stor busfusion

Slagelse - 30. april 2021 kl. 18:15

Etableringen af Danmarks førende operatør inden for buskørsel er en realitet, efter Konkurrencerådet netop har godkendt fusionen af de fire busselskaber - Egon's A/S, Larsenbus ApS, Papuga A/S og Papuga Bus A/S under navnet »Vikingbus«. Selskabet bliver med cirka 450 busser og 775 medarbejdere en af Danmarks største operatører og udfører alle former for bustransport i Danmark og i udlandet.

- Siden vi annoncerede vores planer om at etablere det nye Vikingbus, har vi forberedt os på at blive en endnu mere attraktiv samarbejdspartner for både mindre og større kunder. Med myndighedernes godkendelse kan vi sætte ekstra fart på sammenlægningen og udviklingen af Vikingbus. Vi ved af erfaring, at vores kunder lægger stor vægt på geografisk nærhed og fleksibilitet, og det er netop nogle af de ting, som vi har opnået ved at etablere Vikingbus, og som vi vil bygge videre på, siger Mogens Pedersen, der bliver administrerende direktør i selskabet.

Stordrift med lokal forankring

Realiseringen af det nye Vikingbus gør det muligt at præsentere kunder for branchens bredeste geografiske dækning, der tager afsæt i 13 lokalt forankrede kontorer i København, Køge, Lynge, Slagelse, Kalundborg, Vordingborg, Vejle, Fredericia, Kolding, Brørup, Esbjerg, Skjern og Aarhus.

Den lokale tilstedeværelse, og mulighederne for at kunne tilbyde kunderne en endnu mere varieret busflåde, giver sammen med andre synergier Vikingbus en række stordriftsfordele, som vil være til gavn for miljø, klima og medarbejdere.

Den brede geografiske dækning og en stor og fleksibel busflåde gør det f.eks. muligt at optimere ruteplanlægning og begrænse kørsel med tomme busser, så Vikingbus kan tilbyde en mere grøn og bæredygtig transport. Ligeledes ventes Vikingbus at opnå stordriftsfordele ved indkøb af busser, brændstof og reservedele samt fælles IT- og økonomi-systemer, markedsføring, administration og forretningsudvikling.