Jens Jørgensen, i midten her på fotoet, hjalp beboere på Plejecentret Antvorskov i gang med at male onsdag formiddag. Idéen er opstået ved udviklingskonsulent, Bente Nørgaard, til venstre.

Lokal billedkunstner besøgte plejehjem: - Man kan male hele livet

Mennesker i alle aldre kan male. Det var budskabet onsdag, da lokal kunstner Jens Jørgensen gæstede Plejecentret Antvorskov og hjalp en gruppe af borgere med at sætte maling på lærredet.

- Der er mange ting, man må stoppe med, når man bliver ældre, men man kan male hele livet.

Sådan lød det onsdag formiddag fra den lokale billedkunstner, Jens Jørgensen, da han var forbi Plejecentret Antvorskov og hjalp 10 borgere i gang med at male deres egne malerier.

- Jeg håber, dem, der har meldt sig, de får en oplevelse af, at de jo godt kan noget, selvom man bor på et plejehjem. Vi kan mere, end vi tror. Det »kick« vil jeg gerne give til dem, siger han.

»Det er sjovt« 10 beboere på plejecentret havde fået stillet et kvadratisk lærred foran dem, de havde fået pensler, klude og spatler og ellers en palet med farver.

Jens Jørgensen havde taget flere af sine egne malerier med for at vise frem og fortælle om forskellige teknikker, og så blev beboerne ellers opfordret til at gå i gang.

I starten var der mest tøven rundt om bordet, men lidt efter kom der lidt grønt på et lærredshjørne, og kort tid efter var alle i gang.

Else Westerberg på 89 er en af de borgere, der var i fuld gang med et maleri onsdag formiddag. Hun havde mest gjort brug af pastelfarver, da hun malede et landskab med himmel, træ og hus - med hjælp fra Jens Jørgensen.

- Det er mange år siden, jeg har malet, sagde hun, men var ikke i tvivl:

- Det er sjovt. Det synes jeg, det er.

For de mindre aktive Idéen er opstået hos aktivitetskonsulent Bente Nørgaard fra Slagelse Kommune. Det er Pårørendeforeningen i samarbejde med Slagelse Kommune, der står bag arrangementet, og Bente Nørgaard har stået for at stable arrangementet på benene og søge penge til projektet.

- Nogle kan jo ikke så meget fysisk, så jeg tænkte, det kunne være en god aktivitet for dem, der ikke er så aktive, siger Bente Nørgaard.

Plejecentret Antvorskov er det første, Jens Jørgensen besøger med sine malerier, men konceptet skal også forbi Slots Bjergby og Plejecenter Skovvang og et tredje plejehjem, der ikke er endeligt besluttet.

Koncentrerede om maling Håbet fra Bente Nørgaards side er, at plejecentrene får lyst til at videreføre idéen.

- Det er et rigtig godt initiativ, vi er glade for at være en del af det. Vi skal prøve at lure på, om det er noget, vi skal forsætte med, siger Pernille Rolsted.

Hun er leder af Plejecentret Antvorskov, og hun fortæller, at den vurdering bliver lavet efter dagens kunstmalerier, og efter der er blevet hørt fra borgerne på plejecentret, hvad de synes om det.

Desuden, fortæller hun, er det positivt, hvis det kan være en tilbagevendende budgetvenlig aktivitet. Jens Jørgensen fortalte nemlig de fremmødte om, hvordan det er let at købe billige lærreder fra genbrugsbutikker, og rammer også kan fås til en billig pris.

- Det er i hvert fald dejligt at se, hvor meget det fanger dem. De ser ud til at være meget koncentrerede, sagde lederen, imens de 10 plejehjemsbeboere var i gang med malerierne.

Jens Jørgensen, der onsdag underviste plejehjemsbeboerne, har malet siden han var 10-12 år gammel, dog i perioder mere end i andre. Han har også haft travlt med at være borgmester i Slagelse Kommune i 1994-1998, medlem af Folketinget for Det Konservative Folkeparti i 1990-1998 og rektor for Slagelse Gymnasium.