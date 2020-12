Knud Vincents ses her tilbage i 2017 side om side med daværende Udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg, da hun gæstede Ringparken og blev vist rundt af blandt andre daværende borgmester og nuværende MF for Venstre Stén Knuth (nærmest). Sidstnævnte har ingen kommentarer til situationen omkring Støjberg i dag. Foto: Carsten Lysdal

Lokal Venstre-reaktion: Respekt for Inger Støjberg og opbakning til Jakob Ellemann

Slagelse - 31. december 2020 kl. 07:38 Af Arne Svendsen Kontakt redaktionen

Der er ikke uventet støtte til partileder Jakob Ellemann-Jensen og hans linje fra Venstres lokale førstemand i Slagelse Kommune, borgmesterkandidat og byrådsmedlem Knud Vincents.

- Selvfølgelig bakker jeg op om formanden og den linje man har lagt i Venstres forretningsudvalg og hovedbestyrelse. Jeg stoler på, at man her har truffet den rigtige beslutning, siger Knud Vincents, der tidligere har haft sæde begge steder.

Han har dog trukket sig for et godt stykke tid siden for at koncentrere sig om arbejdet med at skaffe Venstre et så godt valg lokalt, at man atter kan indtage borgmesterposten.

- Og jeg tror ikke, at det der sker i øjeblikket i Venstre vil få nogen indflydelse lokalt, siger Knud Vincents.

Respekt for Inger Han siger videre, at det jo ikke er nogen hemmelighed, at han gennem mange år har haft et tæt samarbejde med Inger Støjberg.

- Hun var med på gangene på rådhuset allerede i forbindelse med kommunalvalget i 2013, og det samme var hun i 2017. Jeg har stor respekt for Inger, og det er der jo også rigtig mange vælgere, der har, siger Knud Vincents.

Han slår dog samtidig fast, at han er helt enig i partiformand Jakob Ellemann Jensens udmelding om, at partiet skal støtte en rigsretssag mod Inger Støjberg, hvis der viser sig at være grundlag for det.

- Det skal sikres, at landets love overholdes, siger Knud Vincents.

Der også mener, at en næstformand i Venstre skal bakke formanden op udadtil.

- I et parti bredt parti som Venstre skal der være plads til forskellige synspunkter, men det må så afklares internt, inden man melder noget ud, mener Knud Vincents.

Medier har pustet til uenighed

Han mener dog ikke, at der er så store uenigheder omkring partiets politik, som det nogle gange fremgår af medierne.

- Journalisterne er jo dygtige til at gøre uenighederne større end de er for at sælge aviser, mener Knud Vincents.

Tidligere borgmester og nuværende folketingsmedlem for Venstre Stén Knuth ønsker ikke at kommentere situationen omkring Inger Støjbergs afgang som Venstres næstformand.

Heller ikke tidligere Skælskør-borgmester Ole Drost ønsker at kommentere sagen.