Lokal 3F-formand: Ikke værdigt at spise piller for at gå på arbejde

Formand i 3F Slagelse, Jane Møller, hilser retten til tidlig tilbagetrækning velkommen. Nogle medlemmer er så nedslidte, at de er nødsaget til at tage piller dagligt for at gå på arbejde. Det er ikke værdigt, slår hun fast.

Slagelse - 18. august 2020 kl. 18:14 Af Fleur Sativa Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Benene vakler, hænderne ryster, og ryggen gør ondt. En nedslidt krop rammer nogle arbejdsgrupper både hyppigere og hurtigere end andre. Og for nogle er det så slemt, at de må dæmpe symptomerne med smertestillende medicin, før de kan komme ud af sengen, når vækkeuret ringer.

Det fortæller formand i 3F Slagelse, Jane Møller, som derfor hilser retten til en tidlig tilbagetrækning velkommen. Et pensionsforslag, som Socialdemokratiet for første gang præsenterede for halvandet år siden, og som den socialdemokratiske regering med Mette Frederiksen (S) i spidsen i dag præsenterede det længe ventede udspil til.

- Mange af vores medlemmer har været tidligt ude på arbejdsmarkedet i hårde jobs, der giver skavanker. Og vi ønsker selvfølgelig, at de skal have retten til en værdig tilbagetrækning, forklarer Jane Møller.

Udspil: Pension efter 42 år I det nye udspil lægger regeringen op til, at mindst 42 år på arbejdsmarkedet, efter man er fyldt 61 år, automatisk skal udløse en billet til tidligere pension.

Og det giver god mening at lade det ske automatisk og ikke ud fra en enkeltvis vurdering, mener Jane Møller.

"Med retten til en tidlig tilbagetrækning skal de ikke først op til lægen og vurderes, som også kan være en lang og smertelig proces."

- Med retten til en tidlig tilbagetrækning skal de ikke først op til lægen og vurderes, som også kan være en lang og smertelig proces. At de kan forlade arbejdsmarkedet, er en rettighed, de får. Og det er rigtig godt, vurderer lokalformanden i 3F.

Forbundet forhandler overenskomster, fører faglige sager samt yder rådgivning og vejledning på vegne af sine 290.000 medlemmer på landsplan. Det gør dem til det fagforbund i Danmark, der har flest medlemmer.

Medlemmerne er ufaglærte eller erhvervsuddannede lønmodtagere som for eksempel jord- og betonarbejdere, håndværkere og ansatte inden for både hotel-, restaurations- og rengøringsbranchen.

Det er alle sammen erhverv, der er kendt for at være nedslidende på grund af et hårdt arbejdsmiljø fysisk og/eller psykisk.

3F-lokalformand: De friske vil fortsat arbejde Det hårde arbejdsmiljø gør det ekstra nedslidende, siger Jane Møller. Derfor kommer regeringens nye pensionsforslag særligt 3F's medlemmer til gode.

- Vi har naturligvis også medlemmer, der arbejder op i en meget høj alder. Men vi har også den anden gruppe: Dem, som går med skavanker i lang tid og skal tage piller for at kunne gå på arbejde. Og det er ikke værdigt, slår lokalformanden i 3F Slagelse fast.

Jane Møller frygter ikke, at pensionsforslaget vil få ikke-nedslidte arbejdstagere til at forlade arbejdsmarkedet, »bare fordi de kan«. Retten til tidlig tilbagetrækning vil derfor udelukkende komme dem til gavn, der har behov for det, vurderer lokalformanden for 3F:

- Selvfølgelig vil man ikke forlade sit arbejde, hvis man er frisk og frejdig og glad for det, man laver. Det kan jeg slet ikke i min fantasi forestille mig, fastslår hun.