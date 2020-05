Løsladt tyv forsvundet forud for retssag

En 28-årig mand, der tiltales for at stå bag stribevis af indbrud i kommunerne Slagelse, Sorø og Kalundborg, er forsvundet fra radaren. I hvert fald kunne politiet ikke finde ham forud for retsmødet forleden, er meldingen fra Retten i Næstved. Derfor venter et nyt retsmøde.

Det samme er sket i Vemmelev i et sommerhus på Vandværksvej, hvor han både den 10. maj og 4. juni tiltales for indbrud. Her er han ifølge politiet blandt andet rendt af sted med Arne Jacobsen-møbler i form af »Ægget« og »Svanen«, ligesom han »som led i organiseret indbrudstyveri« og i ledtog med en medgerningsmand i alle tilfælde har stjålet ikke under 200 flasker vin, en Playstation, Apple TV og en ATV til et samlet beløb på ikke under 150.000 kroner.