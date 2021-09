Se billedserie Efter dagens frifindelse må gerningsmanden, der affyrede to skud gennem et vindue til stueljligheden på adressen Motalavej 52, formodes at være på fri fod. Da de to skud blev affyret befandt 15 personer sig i lejligheden bag gardiner trukket for, så gerningsmanden ikke har kunnet se dem.

Løsladt til høje jubelbrøl efter 18 måneder i fængsel

En 25-årig mand blev fredag ved Retten i Næstved frikendt for med et ukendt våben at have skudt gennem vindue til stuelejlighed på adressen Motalavej 52 som del af den voldsomme fejde mellem to arabiske familieklaner.

- Jeg er rystet over alt det, som anklageren beskylder mig for. Jeg ved, at det ikke var mig, og det vil jeg vide hele mit liv. Og jeg er også rystet over, at jeg så længe ikke har kunnet være sammen med min kone og lille datter.

Sådan lød det fredag eftermiddag i Retten i Næstved, da retsformanden for et nævningeting Tine Bransholm Ginnerup gav det sidste ord til en tiltalt 25-årig mand, hvorefter de tre dommere og seks nævninge voterede i næsten to timer. Et enigt nævningeting frifandt den 25-årige og løslod ham, efter han har været varetægtsfængslet i næsten 550 dage.

Høje jubelbrøl Frifindelsen udløste så høje jubelbrøl og hænder banket hårdt ned i et bord, at dommeren måtte bede de omkring 20 alle mandlige familiemedlemmer til den frikendte om at holde sig i ro eller forlade Retten.

Ført ind i håndjern Iført håndjern med fire medfølgende vagter til og fra retslokalet havde den 25-årige mand tidligere på dagen hørt på anklager Charlotte Skovmands procedure. Hun mente, at han skulle findes skyldig i forsøg på manddrab for at have skudt to gange ind i en stuelejlighed beliggende Motalavej 52 omkring klokken 01.00 den 8. marts 2020. Gerningsvåbnet er aldrig fundet. I lejligheden befandt sig 15 personer fra den familie, som den 25-åriges familie længe havde været i blodig konflikt med. En familiefejde som havde udløst gentagne voldsomme kampe mellem de to familieklaner på Motalavej med brug af slagvåben som kæppe, jernstænger og koben. Store politistyrker måtte derfor flere gange tilkaldes for at standse kampene og bringe ro tilbage i det udsatte boligområde med plads på ghettolisten.

Mor også anholdt Den 25-årige, der på gerningstidspunktet havde bopæl i Tyreengen, blev sammen med sin mor anholdt dagen efter den 9. marts, hvor han dog bliver indlagt på en psykiatrisk afdeling. Moren blev der aldrig rejst tiltale mod. Den 25-årige blev efter udskrivelse fra den psykiatriske afdeling anholdt den 23. marts. Han har siden været varetægtsfængslet. Ikke på en sigtelse for manddrab men efter § 252 med en strafferamme på op til otte års fængsel for ved de to skud at have bragt andres liv i fare. De to projektiler gik gennem et vindue og efterlod mærker på en væg i lejligheden. Ingen personer blev ramt.

Var i Tyreengen Den 25-årige har hele tiden nægtet sig skyldig og forklaret, at han slet ikke var på Motalavej på gerningstidspunktet, men i stedet i sin lejlighed i Tyreengen, hvor en nabo som vidne også fortalte, at han havde bedt dem dæmpe musikken, ligesom han havde set den 25-årige.

Hævnmotiv Anklageren gjorde det klart, at den 25-årige havde et motiv for at skyde. Nemlig hævn. Hans far var samme aften ved 23-tiden blevet overfaldet og udsat for vold af angiveligt medlemmer af den familie, som var den anden del af konflikten.

Muslimsk gift Familiefejden var formentlig også taget til, fordi den 25-årige havde giftet sig muslimsk med en kvinde fra den familie, som hans egen familie lå i strid med. Kvindens familie var stærk modstander af hendes forhold til den 25-årige. Det fremgår af retskendelsen, som Sjællandske har fået aktindsigt i.

Ingen tekniske beviser Den 25-åriges forsvarer Mai-Britt Storm Thygesen fastslog i sin over en time lange procedure, at der ikke var et eneste teknisk bevis i sagen, som knyttede hendes klient til gerningsstedet. Videooptagelser fra Motalavej viser gerningsmanden, men vedkommende er maskeret, og det kan derfor ikke fastslås, at det skulle være den 25-årige.

Forsvarsadvokaten fremhævede også teleoplysningerne i sagen, som støtter den 25-åriges forklaring om, at han var i lejligheden i Tyreengen, da der blev skudt på Motalavej.

Omvendt mente anklageren, at der var et tidspunkt netop omkring gerningstidspunktet, hvor den 25-åriges mobiltelefon ikke var knyttet til nogen mast. Ifølge anklageren kunne han have skudt, hvis han kunne nå fra Tyreengen til Motalavej på otte minutter, hvilket hun mente kunne lade sig gøre.

Motiv er intet bevis Forsvarsadvokat Mai-Britt Storm Thygesen procederede for frifindelse tilføjet, at et muligt hævnmotiv ikke kan bruges som bevis i en straffesag.

En enig nævningedomstol konkluderer, at grundet manglende tekniske og objektive beviser, der knytter den 25-årige til gerningsstedet, så er det ikke bevist med den til domfældelse fornødne sikkerhed, at tiltalte er gerningsmand til skudepisoden.

Erstatningssag på vej Forsvarsadvokat Mai-Britt Storm Thygesen oplyser til Sjællandske, at hun klar med en erstatningssag for de omkring 18 måneder, som hendes klient har siddet varetægtsfængslet, når det er afgjort, at anklagemyndigheden ikke vælger at anke frifindelsen. Et spørgsmål som anklager Charlotte Skovmand fredag ikke kunne give svar på.

- Først skal jeg have læst kendelsen, siger Charlotte Skovmand.

Ifølge forsvarsadvokat Mai-Britt Storm Thygesen, så er der nogenlunde faste takster for uberettiget varetægtsfængsling på i gennemsnit 800 kroner om dagen. I denne sag ender det derfor angiveligt med en erstatning op omkring 450.000 kroner.