Løs rottweiler skaber frygt: Flår dyr til døde og jagter børn og voksne

Det ånder langtfra fred og idyl. En løs rottweiler spreder rædsel. Forleden gik det galt endnu engang.

Beboere har fået nok af lokal hundeejer, der lader sin 60 kilo tunge og glubske rottweiler rende løs. Dyr må lade livet og børn søge tilflugt i træer. Forleden angreb den en hundelufter. Nu er ejeren meldt til politiet.

Slagelse - 30. oktober 2020 kl. 08:40 Af Carsten Lysdal Kontakt redaktionen

Hunden er menneskets bedste ven, lyder et mundheld. Når altså den ikke jagter dyr og naboer, som det er tilfældet i Gerlev syd for Slagelse.

Her klager stribevis af beboere for tiden over rottweileren Odin, der ifølge ejeren selv »er stukket af et par gange«. Skal sandheden frem, er problemet større end som så, skriver Sjællandske.

På en fælles, lukket Facebook-gruppe ryger den ene beretning om hundens færden efter den anden ind, og beskederne, der har karakter af advarsler om rottweilerens glubske adfærd, signalerer, at netop denne hund langtfra er hverken venlig eller kærlig.

- Det kan ikke passe, at vi beboere, børn og voksne ikke kan gå i vores by i frygt for, at den kommer og bider os. Vi er jo ikke flyttet til sådan et fredeligt sted for at blive angrebet af en rottweiler, siger Jens Larsen, der nu har meldt ejeren til politiet.

Beboeren, hvis forargelse deles af den lille bys øvrige borgere, blev forleden angrebet under en morgentur.

- Pludselig kommer hunden - vel at mærke uden snor - farende efter mig. Jeg går med vores chow chow, og rottweileren angriber og bider løs, beskriver Jens Larsen, der må lægge sig og beskytte sin egen hund, mens den løse, 60 kilo tunge dræbermaskine går amok.

- Jeg måtte lægge mig ned og skærme min egen hund, mens rottweileren gik til angreb, lyder det endvidere fra en af flere chokerede Gerlev-beboere.

Stort problem At rottweileren, der er 3,5 år gammel, gik bersærk i søndags, er ingen enlig svale. Flere beboere beretter om høns, der er bidt ihjel, og børn, der må flygte i skjul - sågar i et træ i et enkelt tilfælde - mens Odin halser neden for stammen.

For Jens Larsens vedkommende endte det forleden med en hospitalstur samt et besøg hos dyrlægen, idet hans chow chow-hund var blevet bidt.

- Det var ikke lige det, jeg tænkte at skulle bruge min søndag på, fortæller han og lægger i den forbindelse vægt på, at han ikke ønsker hunden aflivet.

Han bemærker dog, at det er strengt forbudt at lade hunden strejfe rundt uden snor i offentligheden og samtidig hensynsløst i forhold til byens andre beboere, mener han.

- Jeg er ikke ude på, at hunden skal aflives, men kan ejeren ikke håndtere den, så må den afgives. Han kan tydeligvis ikke styre den, mener offeret.

Ejer hører på røster Sjællandske har taget kontakt til ejeren, Dion Rommel, som driver autohandel i byen. Han indrømmer, at hunden forleden løb ned på vejen. Både han og hans hustru mener dog kun, at den stukket af et par gange, hvilket imidlertid anfægtes af øvrige naboer, der længe har været plaget af hundens renden løs.

- Man kan ikke holde øje med den hele tiden. Den er hos mig, når jeg går på værkstedet, siger ejeren, der dog nu vil lænke hunden på en eller anden måde, så den ikke stikker af.

Manden, som ikke agter at indhegne sin i alt 11.500 kvadratmeter store grund, undrer sig i den forbindelse over, at der ikke er nogen, der har sagt noget tidligere.

- Jeg har aldrig hørt fra nogen. Kom dog herned. Ingen har spurgt mig, for selvfølgelig skal den ikke skabe utryghed, siger han. Den udlægning står dog i skærende kontrast til meldinger fra beboere, som ad flere omgange har besøgt adressen for at gøre opmærksom på hans fritgående hund.