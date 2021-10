Skælskør Marinegarde har tidligere deltaget i Lyserød Lørdag på festlig vis, men i år er musikkorpset ude at spille i et andet ærinde. Bh-guirlanden kommer til gengæld på plads i Algade som altid. Foto: Solveig Hansen

Send til din ven. X Artiklen: Lørdagen bliver igen lyserød Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Lørdagen bliver igen lyserød

Den 9. oktober bliver hele Danmark lyserød. Det gælder også i Skælskør, hvor frivillige kræfter på forskellig vis vil støtte op om brystkræftsagen.

Slagelse - 01. oktober 2021 kl. 18:03 Af Solveig Hansen Kontakt redaktionen

Lyserød Lørdag er for længst blevet en kærkommen tradition i Skælskør, og formålet er som altid, at frivillige kræfter samt det lokale erhvervsliv går sammen og støtter op om brystkræftsagen ved at arrangere forskellige aktiviteter.

En kilometer bh'er I Skælskør er en del af traditionen en lang bh-guirlande. Guirlanden syet sammen af bh'er nærmer sig nu én imponerende kilometer i længden. 703 meter lød den sidste måling på i forbindelse med Lyserød Lørdag i Skælskør i 2020, og den frivillige donation af aflagte bh'er plejer at være gavmild i Skælskør, så måske nås den første kilometer allerede i år.

I hvert fald er det igen muligt at indlevere sine bh'er, der er blevet enten for små, for forvaskede, for slidte eller lignende i Profil Optik i Skælskør, hvor Maria Jørgensen, der er sekretær i Skælskør Erhvervsforening, vil tage imod dem og sørge for, at de bliver syet sammen én efter én. Sidste frist for indlevering er på tirsdag den 5. oktober.

Gæt længden Som altid bliver der mulighed for at komme med et kvalificeret gæt på den præcise længde af bh-guirlanden. Et bud koster 20 kroner, men til gengæld har man chancen for at vinde et gavekort på 500 kroner, hvis man er den, der er kommet nærmest den reelle længde på guirlanden. Kuponerne er til salg på selve dagen i byens butikker, der også for fleres vedkommende har ekstra gode tilbud.

Flere butikker har også forpligtiget sig til at donere ti procent af dagens omsætning til Lyserød Lørdag, hvorfor der er flere gode grunde til at shoppe løs.Samtidig har flere butikker doneret en gave, som kommer til at indgå som præmie i et lotteri, der finder sted mandag i uge 41. De mange flotte gaver kan besigtiges i Steenfeldts Boghandel ugen op til Lyserød Lørdag, hvor der også er muligheder for at købe sine lodsedler.