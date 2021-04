Forhåbentlig kan et »Late Night« shopping-event i Slagelse lokke mange kunder til og skubbe gang i handlen i blandt andet Vestsjællandscentret ovenpå coronanedlukningen, håber man. Der vil ikke være større smitterisiko end normalt, loves det samtidig. Foto: Fleur Sativa

Lønningsdag og længere åbent: Shopping-event skal lokke kunder til trods corona

Trods coronavirus afholdes der i aften, torsdag, »Late Night« shopping i Slagelse by og i Vestsjællandscentret. Og da det falder på en lønningsdag, håber både arrangører og erhvervsdrivende, at det vil lokke mange kunder til. Dog loves det samtidig, at det afvikles sikkert.

Slagelse - 29. april 2021 kl. 09:02 Af Fleur Sativa Kontakt redaktionen

Ekstra vagter, kundetællere og ikke alt for underholdende underholdning. Sådan lyder opskriften på et shopping-event, der forhåbentlig - og på sikker vis - skal sparke liv i detailhandlen og lokke gæster til at tage plads rundt om café- og restaurantbordene.

