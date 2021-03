Løkkes kreds lokker folketingskandidat væk fra Slagelse

Venstres Morten Dahlin skifter og bliver folketingskandidat i Køge-Lejre-kredsen, hvor han afløser Lars Løkke Rasmussen. Derfor er Venstre i Slagelse på jagt efter en ny kandidat.

Morten Dahlin (V), der er valgt til Folketinget i Slagelse-kredsen, kvitter sit lokale folketingskandidatur for at blive Lars Løkke Rasmussens efterfølger længere østpå. Et naturligt skridt, siger den 31-årige politiker.

Slagelse - 23. marts 2021 kl. 18:30 Af Carsten Lysdal Kontakt redaktionen

Lige før nytår meldte tidligere statsminister Lars Løkke Rasmussen sig ud af Venstre, og siden har partiet søgt efter en ny kandidat i Køge-Lejre-kredsen.

Valget er faldet på den 31-årige formand for Folketingets retsudvalg og partiets indfødsretsordfører, Morten Dahlin, der dermed forlader Slagelse, hvor han ellers er valgt til tinge.

- For mig handler det også om min livssituation. Jeg blev gift sidste år, og snart skal vi stifte familie. Det er derfor også vigtigt at kigge på, hvordan jeg kan træde et skridt tættere på mit hjem, siger Morten Dahlin, der danner par med hustruen Laura og i øvrigt skal hente en lille hund på fredag.

Bistår borgmesterkampen Venstre-politikeren bor i Karlslunde og er valgt til byrådet i Greve Kommune. At han ikke længere skal være folketingskandidat i Slagelse-kredsen, som han har været siden 2012, vil dog ikke få væsentlig betydning for hans engagement lokalt.

Det siger han i hvert fald selv.

- Jeg vender ikke ryggen til Slagelse. Jeg har et stort netværk, og jeg kommer til at interessere mig for lokalsamfundets udfordringer. Jeg håber, at Venstre i Slagelse finder en god kandidat, og jeg skal nok hjælpe til ved kommunalvalget, lover han sine partifæller i Slagelse Kommune, hvor gruppeformand Knud Vincents går efter borgmesterposten ved valget til november.

- Hvis Slagelse skal leve op til potentialet, kræver det et skifte på borgmesterkontoret. Der er brug for noget fremdrift og en ordentlighed. Jeg har et rigtig godt forhold til Knud. Jeg vil hjælpe ham - ikke kun for hans skyld, men for kommunens, siger han retorisk.

Netop Knud Vincents ønsker ham held og lykke.

- Jeg har været meget glad for Morten, og det er et forståeligt valg. Jeg kan kun sige tak for den tid, han har været folketingskandidat her, siger han.

Ifølge den fungerende kredsformand i Venstre i Slagelse, Søren Hansen, er der ingen afløser på plads endnu.