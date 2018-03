Nye nedrivninger af blokke og dele af dem venter på Motalavej nu til foråret, så området åbnes op. Her billede fra de første nedrivnger tilbage i 2014. Statsministeren ankommer fredag 12.30 ved Kvarterhuset. Foto: Per Christensen

Løkke på ghetto-besøg: Fredag gælder det Motalavej

- Der er huller i Danmarkskortet, hvor jeg ikke kan genkende det, jeg ser. Jeg bliver meget bekymret over, at der i vores land eksisterer enklaver isoleret fra det omkringliggende samfund. Vores samfundskontrakt falder fra hinanden, når alt for mange forsørges af det offentlige, og alt for få har et reelt job, siger han og fortsætter: