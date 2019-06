Se billedserie Lars Løkke Rasmussen lovede Jens Møller (yderst til venstre), at han selv vil løbe med i det næste broløb. De øvrige på billedet er Carl Haals fra Nyborg Gymnastik og Idrætsforening, V-folketingskandidat i Slagelsekredsen Morten Dahlin, Per Barkman Hansen fra Korsør Atletik og Motionsklub og folketingskandidat i Nyborgkredsen Bo Liebergren. Foto: Per Christensen Foto: Per Christensen

Løkke går ind for broløb og vil selv løbe med

Slagelse - 01. juni 2019

Meget tyder på, at det populære broløb kan blive afviklet for syvende gang til næste år, og at statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) bliver blandt deltagerne.

I hvert fald havde statsministeren en klar melding med, da han lørdag eftermiddag gjorde holdt ved Isbådsmuseet lige ved Storebæltsbroen, hvor han blandt andre mødtes med Venstres kandidat i Slagelsekredsen Morten Dahlin og partiets kandidat i Nyborg Bo Liebergren.

- Venstre går ind for, at vi igen skal afvikle broløbet med passende mellemrum. Det har vi sådan set gjort hele tiden, men jeg har jo været chef for en regering, hvor transportministeren har haft beføjelser til at træffe en anden beslutning, som vi i Venstre aldrig har været glade for, sagde statsministeren.

Med henvisning til, at transportminister Ole Birk Olesen (LA) jo har truffet beslutning om ikke at ville tillade løbet af trafikmæssige grunde - stærkt bakket op af Dansk Folkeparti.

- Der er jo tid til at træne

På spørgsmålet om han da ikke kunne styre sine ministre, sagde Lars Løkke Rasmussen, at han ikke gik ind for at »save benene« af sine ministre, når de traf en beslutning, som de havde beføjelser til indenfor deres område.

- Men nu er det valgkamp, og så kan vi i Venstre komme frem med vores mening. Da vi aftalte et regeringsgrundlag med blandt andre Liberal Alliance fik vi ikke aftalt noget om broløb, og derfor kunne vi ikke gå imod transportministerens beslutning. Men når vi igen skal danne regering, vil det komme med i et regeringsgrundlag, sagde Lars Løkke Rasmussen.

Jens Møller fra Korsør, der har været meget aktiv for at få omgjort transportministerens beslutning, spurgte statsministeren, om han måske ville løbe med, når løbet måske afvikles næste år.

- Det kan vi da godt aftale. Når det først er næste år, er der jo tid til at træne, kom det muntert fra statsministeren.

Hans klare melding glædede Morten Dahlin, der sagde til Sjællandske, at han har kæmpet for sagen i et helt år.

En, der også var glad, var Per Barkman Hansen fra Korsør Atletik og Motionsklub.

- De fleste partier er jo positive overfor at genoptage broløbet. Kun Liberal Alliance og Dansk Folkeparti er imod, så jeg håber da på, at vi kan afvikle løbet til næste år. Men det er også ved at haste med at få taget beslutningen, da vi så skal til at i gang med forberedelserne, sagde Per Barkman Hansen, der også havde selskab af Carl Haals fra Nyborg Gymnastik og Idrætsforening, som man samarbejder med omkring det store løb, som i 2017 havde 8500 deltagere.

Hvis det politisk besluttes at genoptage løbet, vil det være op til Sund og Bælt at beslutte, hvornår på året det bedst vil kunne afvikles. Sidst var det i slutningen af august.