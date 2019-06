»Løb med Respekt« ærer veteraner og faldne ved Gardehusarregimentet. Absolut sidste frist for tilmelding er torsdag den 13. juni og kan ske via www.sportstiming.dk - søg på »Løb med Respekt«. Prisen er 200 kroner for voksne og 65 kroner for børn.

»Løb med Respekt« ærer veteraner og faldne

Slagelse - 09. juni 2019 kl. 16:31 Af Kim Brandt Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

For ti år siden gik Slagelses borgere på gaden for at hylde hjemvendte soldater. Søndag den 16. juni 2019 gentages hyldesten, når motionsløbet »Løb med Respekt« bliver skudt i gang for første gang på Gardehusarkasernen i Slagelse. Løbet er skabt i samarbejde mellem pårørende og Gardehusarregimentet. Der er mulighed for at løbe distancer på 2, 7, 14 og 21 km, og hele overskuddet går til foreninger og initiativer for veteraner og pårørende.

- Løbet skal kendetegnes ved sammenhold, kammeratskab og korpsånd. I den anledning inviterer regimentet alle interesserede til Gardehusarkasernen for enten at deltage i eller blot følge løbet, der allerede har over 360 tilmeldte, siger kommunikationsmedarbejder Patrick Kjellerup, Gardehusarkasernen.

Gardehusarregimentet blev kontaktet af pårørende til den faldne husar, konstabel Mads Lerche Rasmussen, med et ønske om at ære Mads og hans faldne kammerater med et motionsløb.

- Da det er utroligt vigtigt for Gardehusarregimentet at vise den største respekt for vores udsendte, veteraner og faldne, takkede vi ja til et samarbejde om at få »Løb med Respekt« på benene. Løbet er således endnu et af mange tiltag, der skal sikre, at vi aldrig glemmer vores kollegaer og kammerater - både de, som er kommet uskadt hjem, dem med ar på krop og sjæl og de, som betalte den ultimative pris, oplyser arrangørerne.

Derfor vil æresløbet også begynde med en kransenedlæggelse af chefen for Gardehusarregimentet, oberst Jens Ole Rossen-Jørgensen og konstabel Mads Lerche Rasmussens søster. Det foregår ved Gardehusarregimentets mindeanlæg fra klokken 9.

Klokken 9.30 starter børneløbet på en lukket rute på kaserneområdet. Klokken 10.00 skydes alle øvrige distancer i gang.

Der er lodtrækningspræmier klokken 13, og det hele slutter klokken 16.

Hele overskuddet går ubeskåret til Team Veteran, Familienetværket, Veteranstøtten og Veteranhaven.