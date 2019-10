Se billedserie Kenneth Sommer var tilfreds med dagens løb, selv om der ikke kom helt så mange som sidste år. Foto: Jens Wollesen Foto: Jens Wollesen

Løb fra privaten blev en succes

Slagelse - 19. oktober 2019 kl. 17:47 Af Arne Svendsen

Adskillige gange har 36-årige Kenneth Sommer fra Trivsel 24syv Marathon arrangeret såkaldt canonball-løb med udgangpunkt fra Havnearkaderne, men lørdag var det blevet nye tider.

Her gik starten nemlig fra Tjørnevænget 32 i den sydlige del af Korsør, hvor Kenneth og kæresten Camilla Skree-Jacobsen har købt hus.

Her var der depot i garagen og rift om toiletterne. Samtidig var der lavet en ny rute, som gik ud til Korsør Lystskov og langs med noret.

Den blev løbet af deltagerne på halvmaraton og maraton, mens de der nøjedes med at løbe eller gå 10,6 kilometer holdt sig meget til den tidligere rute, som blandt andet bragte dem forbi Fæstningen og golfbanen.

Blandt de der løb 10,6 kilometer-ruten var 17-årige Christian Grønlund, der er nabo til Kenneth Sommer. Christians far, Per Grønlund, har tidligere løbet meget, og vil også løbe med, når han er kommet over en skade han har pådraget sig.

- Mange gav udtryk for, at de var meget glade for den nye naturskønne rute, lød det efter løbet fra Kenneth Sommer, der selv løb sit maratonløb nummer 71 i en tid på omkring fire timer og 39 minutter.

Tiden er dog ikke den vigtigste for løberne, men for Kenneth Sommer er målet klart at nå op på at have løbet 100 maratonløb.

Løb nummer 100 skal efter planen løbes, når der 27. juni næste år nok en gang arrangeres canonball-løb fra privaten på Tjørnevænget.

I mellemtiden vil Kenneth Sommer deltage i løb andre steder på Sjælland og nogle uger løbe to maratonløb.

Næste løb han selv står for bliver 10. november, og desuden er der så juleløbet 22. december.

Konceptet for canonball-løbene er, at man gør det så billigt som muligt for deltagerne, ved at de blandt andet selv er ansvarlige for deres tid.

Der er heller ikke noget med at spærre veje af. Ruten markeres med pile i vejen, men den megen regn på det seneste gav dog lidt problemer her. I skoven regnede nogle af pilene væk, men løberne opdagede dog ifølge Kenneth Sommer hurtigt, hvis de var kommer lidt på afveje, og fandt tilbage til ruten igen.

Han havde inden løbet brugt otte timer på at friske pile op på vejene.

Korsør Turistråd var medarrangør af løbet, hvor en stor del af startgebyret gik til Støt Brysterne.

Der deltog omkring 100 i løbet, hvilket var lidt færre end sidste år. Det skyldes ifølge Kenneth Sommer, at der lå et par andre løb på samme tid.

Overskuddet til Støt Brysterne anslår han derfor til at blive på mellem 5000 og 6000 kroner, hvilket er et par tusinde kroner under sidste års resultat.